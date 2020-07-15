سلطنة عمان تسمح بسفر مواطنيها إلى الخارج جواً

المصدر: مسقط - وكالات

أعلنت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في سلطنة عمان، استمرار إغلاق محافظة ظفار وولاية مصيرة، كما أعلنت تسهيل طلبات المواطنين للسفر للخارج عبر المنافذ الجوية.

وذكرت اللجنة في بيان عقب اجتماعها، أمس، أنها اطلعت على الزيادة الملحوظة في أعداد الوفيّات والإصابات، وأنها إذ تعرب عن قلقها إزاء هذه الزيادة فإنها تهيب بجميع المواطنين والمقيمين إلى توخّي أقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام بالإجراءات الاحترازية التي من شأنها الحدّ من ارتفاع الإصابات والوفيّات.

وتابعت أنها اطلعت على تقريرٍ حول المعطيات الوبائية في كلّ من محافظة ظفار وولاية مصيرة اللتين تم إغلاقهما في ضوء الإجراءات الاحترازية، وقررت استمرار إغلاقهما حتى إشعار آخر.

وناقشت اللجنة طلبات المواطنين للسفر للخارج عبر المنافذ الجويّة، ووافقت على تسهيل ذلك بشرط التزامهم عند العودة بالضوابط الاحترازية الموضوعة أو أية ضوابط ستصدر مستقبلاً من الجهات المختصة.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة العمانية عن تسجيل 1389 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة 59 ألفاً و568 حالة، كما وصل إجمالي الوفيات إلى 273 حالة، فيما تماثلت 37 ألفاً و987 حالة للشفاء.

1389 إصابة جديدة بـ «كورونا» في السلطنة.

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