رئيس الدولة: نجدد تضامننا مع تطلعــــات الفلسطينيين في تقرير المـصير

المصدر: عواصم - وكالات

جدّد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، أمس، تضامن الدولة مع تطلعات الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، ومساندتها المساعي الإقليمية والدولية، المبذولة من أجل تخفيف معاناته.

وجاء موقف الإمارات خلال رسالة التضامن، التي وجّهها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان إلى رئيس لجنة الأمم المتحدة، المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، السفير شيخ نيانغ، بمناسبة «اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني»، الذي يصادف 29 نوفمبر من كل عام.

وتأتي رسالة سموه، التي تم الإعلان عنها، ضمن قائمة رسائل رؤساء الدول والحكومات، التي تم توجيهها إلى الاجتماع الخاص الذي عقدته اللجنة، أمس، في مقر المنظمة الدولية بنيويورك، ضمن الاحتفالات التي نظمتها الأمم المتحدة بهذه المناسبة.

ولفت صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان إلى المرحلة الحساسة غير المسبوقة، التي تشهدها القضية الفلسطينية، جراء مواصلة إسرائيل عدوانها، ومحاولاتها تكريس حالة احتلالها للأراضي الفلسطينية.

وشدد سموه على المسؤولية التي تتحملها الأمم المتحدة، لإنهاء معاناة الفلسطينيين، ودفع إسرائيل لوقف إجراءاتها الأحادية الجانب، وإنهاء احتلالها.

وأكد سموه أن ترسيخ مظاهر السلام العادل والشامل والدائم في المنطقة، لن يتحقق دون تحقيق حل الدولتين، وفقاً لمبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وأضاف سموه: «إن احتفالنا هذا العام باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الشقيق، إنما يأتي في ظل مرحلة حساسة وغير مسبوقة تشهدها القضية الفلسطينية، بسبب مواصلة إسرائيل عدوانها ضد الشعب الفلسطيني، ومحاولتها تكريس حالة احتلالها للأراضي الفلسطينية، عبر خلق وقائع جديدة على الأرض والتهديد بفرض السيادة الإسرائيلية على مساحة كبيرة من الأراضي الفلسطينية».

وأوضح سموه أن دولة الإمارات، وفي إطار مسؤوليتها المشتركة مع الدول العربية تجاه القضية الفلسطينية وتعزيز أمن المنطقة واستقرارها، تجدد رفضها للانتهاكات الإسرائيلية التصعيدية كافة، التي تسببت في تقويض الجهود الدولية الرامية إلى الدفع قدماً بعملية السلام في الشرق الأوسط.

وحث سموه الأمم المتحدة على تحمل مسؤولياتها في إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، ودفع إسرائيل إلى وقف إجراءاتها غير القانونية الأحادية الجانب، وإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية.

وتابع صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، في رسالته إلى الأمم المتحدة: «إننا وإذ نجدد في هذا اليوم تضامننا وتآزرنا، حكومة وشعباً، مع تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق في تقرير المصير ومساندتنا لكل الجهود والمساعي الإقليمية والدولية المبذولة من أجل تخفيف معاناته، نؤكد أن القضية الفلسطينية ستبقى قضية العرب المركزية والهم الذي يشغل وجدانهم، وبالتالي لا يمكن ترسيخ مظاهر السلام العادل والشامل والدائم في المنطقة، من دون تحقيق حل الدولتين، وفقاً لمبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بهدف إعلان الدولة الفلسطينية المستقلة المعترف بها دولياً على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية».

وأضاف سموه: «نؤكد مواصلة دولة الإمارات في مساندة أشقائنا الفلسطينيين، حتى يتم التوصل إلى حل عادل ودائم وشامل لقضيتهم العادلة، ونأمل أن تواصل الأمم المتحدة مساعيها وجهودها في حشد الدعم المالي والإنمائي، لتخفيف الأوضاع الإنسانية والاقتصادية المتفاقمة في فلسطين، بما في ذلك عبر دعم وكالة (الأونروا)، من أجل تمكين الفلسطينيين من بناء مؤسساتهم الوطنية، وتنفيذ أجندة 2030، سعياً إلى تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة ككل».

في السياق نفسه، تنظم جامعة الدول العربية، اليوم، فعالية تضامنية، بمناسبة «اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني»، الذي أقرّته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1977.

من ناحية أخرى، أمر وزير الحرب الإسرائيلي، نفتالي بينيت، أمس، بمنع تسليم جثامين الشهداء الفلسطينيين، الذين سقطوا خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي، الأمر الذي قوبل بتنديد شديد من قبل السلطة الفلسطينية.

وبحسب هذا القرار، فإنه لن يتم تسليم الجثامين المحتجزة لدى إسرائيل، أو التي سيتم احتجازها في المستقبل.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الأمر يأتي ضمن استراتيجية أوسع، تهدف إلى ما سمته «ردع الفلسطينيين».

وفي أول تعليق لها، نددت السلطة الفلسطينية بالقرار، على لسان رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قدري أبوبكر.

ونقلت وكالة «وفا» الرسمية الفلسطينية، عن أبوبكر، قوله إن تصريحات «وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، نفتالي بينيت، تفوح منها الكراهية والتطرف».

وأضاف أن كلام بينيت «دليل آخر على أن إسرائيل كيان إرهابي، يتلذذ باحتجاز الجثامين والانتقام من أسرهم».

خليفة:

• «ترسيخ مظاهر السلام العادل والشامل والدائم في المنطقة، لن يتحقق دون تحقيق حل الدولتين».

• «الإمارات، وفي إطار مسؤوليتها المشتركة مع الدول العربية تجاه القضية الفلسطينية، تجدد رفضها للانتهاكات الإسرائيلية التصعيدية كافة».