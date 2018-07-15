الإمارات تدين تفجيرَيْ باكستان الإرهاببين.. وتؤكد موقفها الرافض للإرهاب

المصدر: أبوظبي - وام

دانت دولة الإمارات العربية المتحدة التفجيرين الإرهابيين، اللذين استهدفا، أول من أمس، مشاركين في حملتين انتخابيتين بمحافظة ماستونغ، في إقليم بلوشستان، وبلدة بنو بإقليم خيبر بختون خوا الشمالي الغربي في باكستان، وأسفرا عن سقوط عشرات القتلى والجرحى الأبرياء. وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان، عن إدانة دولة الإمارات واستنكارها لهذين العملين الإرهابيين، مؤكدة موقف الإمارات الثابت والرافض لمختلف أشكال العنف، والإرهاب الذي يستهدف الجميع دون تمييز بين دين وعرق، وأياً كان مصدره ومنطلقاته.

وشددت على وقوف دولة الإمارات وتضامنها مع جمهورية باكستان، في مواجهة العنف والإرهاب، داعية المجتمع الدولي إلى التكاتف في مواجهة هذه الآفة الخطرة، التي تهدد أمن دول العالم واستقرارها، واجتثاثها من جذورها. وعبرت الوزارة عن خالص تعازي الإمارات ومواساتها لحكومة وشعب باكستان الصديق وذوي الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين. وشيع الباكستانيون، أمس، 128 قتيلاً قضوا في التفجيرين الإرهابيين، وأعلنت «الطوارئ» في مستشفيات المنطقة، التي نقل إليها نحو 150 جريحاً، لايزال العديد منهم في حالة حرجة، كما أعلن وزير داخلية إقليم بلوشستان، آغا غمر بونغالزاي.

وقال مساعد الوزير، حيدر شاكوانه، إنه تم نشر عناصر أمن إضافية في «مناطق حساسة»، ودعا السياسيين إلى «التيقظ».

ومن بين القتلى سراج ريساني، الذي كان مرشحاً لمقعد في الولاية عن الحزب الجديد «عوامي بلوشستان». وعلق الحزب الفعاليات المرتبطة بالحملة الانتخابية أمس، ودعا أنصاره للحداد ثلاثة أيام.