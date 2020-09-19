فلكيون يستنتجون وجود 600 قمر غير منتظم تدور حول كوكب المشتري

المصدر: ترجمة: مكي معمري- عن «فوربس»

تشير دراسة جديدة إلى أنه قد يكون هناك ما يصل إلى 600 من الأقمار غير المنتظمة الصغيرة التي تدور حول كوكب المشتري.

وقبل هذه الدراسة، كان من المعروف أن كوكب المشتري يمتلك 71 قمراً غير منتظم، 10 منها بمدارات عادية و61 بمدارات عكسية.

في الواقع، لم يرصد العلماء هذه الأقمار ولم يروها، بل استنتجوا وجودها. وبعد البحث عن صور قديمة وتجميعها رقمياً من كاميرا بدقة 340 ميغابكسل، في تلسكوبات موجودة في كندا وفرنسا وهاواي، اكتشفوا 45 قمراً غير منتظم وغير معروف سابقاً في منطقة صغيرة حول كوكب المشتري واستمروا في استنتاجاتهم إلى أن وصولوا إلى 600 قمر.

وهذا هو عدد الأقمار غير المنتظمة التي يتوقعون أنها تدور حول كوكب المشتري.

كيف سيتم تأكيد هذه الأقمار الجديدة؟

ستكون التلسكوبات الأرضية مطلوبة لتأكيد وجود هذه المجموعة الضخمة الجديدة من أقمار «جوفيان» غير المنتظمة، والتي تشمل كل من الاكتشافات الـ45 الجديدة، والأقمار غير المنتظمة التي تم استنتاجها والبالغ عددها 600.

ومن المأمول أن يتمكن مرصد «فيرا روين»، الذي يتم إنشاؤه حالياً، من تأكيد النتائج. ويمكن رؤية كوكب المشتري إلى الجنوب مباشرة بعد حلول الظلام، في نصف الكرة الشمالي. وبالإمكان رؤية بعض أقمار الكوكب مثل «غاليليو»الضخمة، و«جانيميد» و«يوروبا» و«كاليستو» و«آيو»، باستخدام زوج من المناظير، أو تلسكوباً صغيراً.

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