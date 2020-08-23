إيران تكشف عن تفاصيل جديدة حول إسقاط الطائرة الأوكرانية

المصدر: طهران - د.ب.أ

أعلن رئیس منظمة الطیران المدنی الإیرانیة توراج دهقاني زنكنه الیوم الأحد تفاصیل جديدة بشأن الطائرة الأوکرانیة التي سقطت في إيران في يناير بعد إصابتها بصاروخين.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) عنه القول إن تسجيل محادثات الطیارین استمر لـ 19 ثانیة بعد الصاروخ الأول، إلا أنه توقف بعد ذلك.

وأشار إلى أن الصاروخ الثاني ضرب الطائرة بعد 25 ثانية من الصاروخ الأول، وبالتالي فإنه «لیس هناك أیة معلومات في الصندوق الأسود حول أداء الصاروخ الثاني وآثاره علی الطائرة».

ولفت إلى أنه تمت قراءة الصندوقین الأسودین للطائرة، وهي من طراز بوینج 737، تحت إشراف ومسؤولیة منظمة الطیران المدني الإیرانیة.

وأضاف أنه أثناء إعادة القراءة، کان هناك ممثلون عن الولایات المتحدة کمصمم ومصنع الطائرة، وأوکرانیا باعتبارها مسجلها ومشغلها، وفرنسا کمقدمة الخدمات والمستشار التقني للطائرة، بالإضافة إلی ممثلين عن کندا وبریطانیا والسوید، وهي دول كان لها رعایا علی متن الطائرة.

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن أنه أسقط الطائرة بطريق الخطأ عندما اشتبهت الدفاعات الجوية الإيرانية أنها صاروخ كروز.

ووقع الحادث في نفس الليلة التي قصفت فيها إيران قاعدتين عسكريتين تتواجد بهما قوات أميركية في العراق، ردا على اغتيال الولايات المتحدة لقائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني.

وتسبب الحادث في مقتل جميع من كانوا على متن الطائرة وعددهم 176 شخصا.

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