فيس بوك تلغي زر الإعجاب على الصفحات العامة.. لهذا السبب

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعلنت شركة فيس بوك، عن إلغاء زر الإعجاب على الصفحات العامة التي يستخدمها الفنانون والشخصيات العامة والعلامات التجارية، وفقا لما جاء في موقع "العربية".

وقالت فيس بوك في منشور لها، إن الصفحات العامة ستعرض فقط المتابعين ومشاركة المستخدمين في الحوارات وتفاعلهم مع غيرهم.

كما أوضحت: "نلغي الإعجاب ونركز على المتابعين لتسهيل تواصل الناس مع الصفحات التي يفضلونها".

إلى ذلك أشارت إلى أن الإعجاب في الصفحات لم يعكس شعبيتها بشكل حقيقي، وأن العديد من الأشخاص توقفوا عن "متابعة" الصفحات بعد "الإعجاب" بها.