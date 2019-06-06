الإمارات تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف نقطة تفتيش أمنية جنوب مدينة العريش المصرية

المصدر: أبوظبي - وام

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف نقطة تفتيش أمنية جنوب مدينة العريش في شمال سيناء بجمهورية مصر العربية.

و قالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها اليوم إن دولة الإمارات إذ تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية و رفضها المبدئي و الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب تؤكد دعمها القوي لجمهورية مصر العربية الشقيقة و وقوفها الثابت إلى جانبها في مواجهة هذه الجرائم الخطيرة.

و شددت على أن مثل هذه الأعمال الإرهابية الجبانة لن تنال من عزيمة الشعب المصري الشقيق و إصراره على مواصلة التصدي بكل حسم للإرهاب الذي لا وطن له ولا دين و لا أخلاق .. مؤكدة أن هذا الحادث الإرهابي يتنافى و كل المبادئ والقيم الإنسانية والدينية.

و أعربت الوزارة في ختام بيانها عن تعازي دولة الإمارات لعائلات الشهداء و لحكومة وشعب مصر الشقيقة وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.