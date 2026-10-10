فتح باب المشاركة في إرسال الابتكارات إلى الفضاء

أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء ومكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي (UNOOSA) عن فتح باب التقديم للمشاركة في مهمة القمر الاصطناعي «فاي 3»، وهي الفرصة الثالثة ضمن مبادرة استضافة الحمولات (فاي)، وذلك خلال فعاليات المؤتمر الدولي الـ77 للفضاء، المنعقد في مدينة أنطاليا التركية. وتأتي مبادرة استضافة الحمولات (فاي) في إطار شراكة بين مركز محمد بن راشد للفضاء ومكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي، ضمن مبادرة «الوصول إلى الفضاء للجميع»، التابعة للمكتب، التي تهدف إلى توسيع نطاق الاستفادة من الفرص الفضائية، وتعزيز مشاركة الجهات من مختلف أنحاء العالم في الأنشطة والمهمات الفضائية. ومن خلال المبادرة، يطوّر مركز محمد بن راشد للفضاء ويوفر منصة من نوع «كيوب سات» بسعة 12 وحدة، لاستضافة حمولات وتقنيات فضائية مبتكرة وناشئة من مختلف أنحاء العالم. وتمنح المبادرة الجهات المختارة فرصة اختبار تقنياتها، والتحقق من أدائها في المدار، والمشاركة في مهمة فضائية، والاستفادة من القدرات التي يوفرها المركز.

وقال مساعد المدير العام للهندسة الفضائية، عامر الصايغ الغافري، إن مثل هذه المبادرات تؤدي دوراً مهماً في توسيع قاعدة المشاركة في قطاع الفضاء العالمي.

وأضاف: «من خلال الجمع بين خبرات مركز محمد بن راشد للفضاء في تطوير الأقمار الاصطناعية وتشغيلها، وإطار بناء القدرات الدولي، الذي يوفره مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي، نعمل على توفير مسار عملي يحول الابتكار إلى تجارب فضائية حقيقية، ويسهم في إنتاج معارف يمكن الاستفادة منها في تطوير مهمات وتطبيقات مستقبلية».