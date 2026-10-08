مكتب الذكاء الاصطناعي يفتح التسجيل في برنامج «سامسونغ للابتكار»

أعلن مكتب الذكاء الاصطناعي في حكومة دولة الإمارات، بالتعاون مع شركة «سامسونغ غلف للإلكترونيات»، فتح باب التسجيل في النسخة الجديدة من برنامج «سامسونغ للابتكار 2026»، بهدف إعداد كوادر وطنية شابة تمتلك المهارات التقنية والتطبيقية اللازمة لتطوير حلول الذكاء الاصطناعي، وتعزيز قدرتها على تحويل المعرفة إلى ابتكارات تدعم تنافسية الاقتصاد الوطني واقتصاد المستقبل من خلال تدريب متخصص في الذكاء الاصطناعي.

وتتضمن نسخة هذا العام مساراً تدريبياً جديداً في الذكاء الاصطناعي التوليدي، يتيح للمشاركين من دولة الإمارات اكتساب مهارات عملية في أحد أسرع مجالات الذكاء الاصطناعي نمواً وتطوراً.

ويقدم البرنامج رحلة تعليمية متكاملة تتدرج من المفاهيم الأساسية إلى التطبيقات المتقدمة، وتشمل البرمجة بلغة «بايثون» ومكتباتها، والاحتمالات والإحصاء، وتعلّم الآلة، والتعلّم العميق.

وأكد مدير إدارة في مكتب الذكاء الاصطناعي في حكومة دولة الإمارات، الدكتور عبدالرحمن المحمود، أن الاستثمار في المواهب الوطنية يمثل ركيزة أساسية لتوجهات الدولة في الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن تمكين الشباب بالمعرفة المتقدمة والخبرة العملية يعزز دورهم في قيادة التحول التكنولوجي، ويمنحهم الأدوات اللازمة لتقديم حلول تستجيب للاحتياجات التنموية وتدعم اقتصاد المستقبل.

وقال رئيس شركة سامسونغ غلف للإلكترونيات، جيروم هونغ: «نؤمن في سامسونغ بأن الأثر الحقيقي للتكنولوجيا يتعاظم عندما يقترن بالمهارات والفرص التي تمكّن الإنسان من توظيفها. ومن هذا المنطلق يوفر برنامج سامسونغ للابتكار للشباب الطموح المعرفة والخبرة العملية التي تتيح لهم الإسهام بفاعلية في تطوير التقنيات التي ترسم ملامح المستقبل».