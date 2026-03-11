مندوب الدولة في الأمم المتحدة: العدوان الإيراني على الإمارات انتهاك للسيادة الوطنية والقانون الدولي

قدّم المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، السفير جمال المشرخ، إحاطة للصحافيين بمقر الأمم المتحدة في جنيف، أمس، بالتعاون مع جمعية المراسلين الصحافيين المعتمدين لدى الأمم المتحدة (ACANU)، حول العدوان الإيراني غير المبرر على دولة الإمارات.

وأدان السفير المشرخ، بشدة، الهجمات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيّرة، التي استهدفت دولة الإمارات وعدداً من دول المنطقة، مؤكداً أن هذه الأعمال تُمثّل انتهاكاً واضحاً للسيادة الوطنية والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وشدد السفير على أن الأمن الإقليمي لا يتجزأ، وأن أي اعتداء على سيادة دولة في المنطقة يُمثّل تهديداً مباشراً لأمن واستقرار المنطقة بأسرها، موضحاً أن دولة الإمارات تعرضت لأكثر من 1700 هجوم بالصواريخ والطائرات المسيّرة، وأن الدفاعات الجوية الإماراتية تمكّنت من اعتراض الأغلبية العظمى منها بكفاءة عالية.

وأكّد أن حماية المواطنين والمقيمين والزوار تُمثّل أولوية قصوى، وأن الجهات الوطنية تعمل على مدار الساعة، لضمان الأمن والاستقرار، لافتاً إلى أن هذه الاعتداءات تقوض مسار خفض التصعيد والحلول السلمية الذي انتهجته دولة الإمارات مع إيران.

ودعا إلى الوقف الفوري وغير المشروط لهذه الهجمات، واحترام سيادة دولة الإمارات، وأوضح أن الهجمات أسفر عنها وفاة ستة مدنيين، وإصابة 122 شخصاً بإصابات طفيفة، ما يبرز خطورة التصعيد على حياة المدنيين، وأكّد أن دولة الإمارات اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لحماية البنية التحتية الحيوية، وضمان سلامة المجتمع.

ولفت إلى استمرار الحياة الطبيعية في الدولة، مع عمل الخدمات الأساسية والقطاعات الحيوية من دون انقطاع، وبيّن أن القطاع السياحي والاقتصادي والمالي في الدولة يواصل عمله بكفاءة، بما يعكس مرونة الاقتصاد الإماراتي، وأشار إلى الخطوات الدبلوماسية الحازمة من دولة الإمارات، التي شملت إغلاق سفارتها في طهران، واستدعاء السفير الإيراني وتقديم مذكرة احتجاج رسمية.