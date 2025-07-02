أحمد بن محمد: ملتزمون ببناء جيل إعلامي يجسد نبض دبي

ترأس سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، اليوم، اجتماع مجلس دبي للإعلام.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس": " ترأست اليوم اجتماع مجلس دبي للإعلام، وناقشنا خلاله مشاريع ومبادرات المجلس التي تشكّل ملامح المرحلة المقبلة لإعلامٍ يواكب طموح دبي ويجسّد رؤيتها المستقبلية".

وأضاف سموه : "كما بحثنا نتائج البرنامج التدريبي في المملكة المتحدة، الذي نظمه المجلس ضمن "برنامج القيادات الإعلامية" بمشاركة نخبة من قيادات الاتصال في 25 جهة حكومية وشبه حكومية من دبي".



وتابع سموه قائلا: "كما استعرضنا المستجدات الخاصة بمنحة محمد بن راشد لطلبة الإعلام، ووجّهنا بدراسة توسيع نطاقها لتشمل جامعات مرموقة ... ملتزمون ببناء جيل إعلامي يجسد نبض دبي ويعكس ريادتها الدولية وينقل رسالتها للعالم بلسان أهل دبي".