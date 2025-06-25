«محمد بن زايد للعلوم الإنسانية» تبحث تعزيز التعاون مع جامعات صينية

بحث الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان، مستشار مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، بمقر الجامعة في أبوظبي، مع مستشار سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة، دينغ فان، والوفد المرافق له، سبل تكثيف برامج التبادل الطلابي بين الجامعة ونظيرتها من الجامعات الصينية ومجالات التعاون الأكاديمي والعلمي والثقافي، وتيسير سبل التحاق الطلبة الصينيين بالجامعة بما يسهم في توطيد علاقات الشراكة بين الجانبين.

واطلع دينغ فان، خلال اللقاء، على برامج الجامعة الأكاديمية ومساقاتها العلمية وتجربتها في مجال تعزيز قيم التسامح والتعايش، وتعرف إلى مبادراتها وجهودها على صعيد استضافة العديد من المؤتمرات العلمية والورش وحلقات النقاش التي تجمع الباحثين من جميع أنحاء العالم، لتبادل نتائج أبحاثهم حول الموضوعات المتعلقة بالتسامح والسلام والتنمية.

وأكد الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان ترحيب الجامعة بنسج شراكات علمية وثقافية مع الجانب الصيني، وفتح آفاق أرحب للتعاون في هذا الصدد، وقال إن زيارة مستشار السفير الصيني تأتي في إطار رؤية جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية في الانفتاح على مؤسسات التعليم العالي حول العالم، وتبادل الخبرات والمعارف، وتعزيز الروابط المشتركة معها. وأكد أن الزيارة تعتبر مقدمة لتبادل الخبرات والمعارف والتواصل الثقافي والحضاري مع الجانب الصيني مستقبلاً.

من جانبه، أشاد دينغ فان بمبادرات جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية في مجال الدراسات والعلوم الإنسانية، وتجربتها الفريدة في تبني رسالة السلام والتسامح ونشرها وسط المجتمعات البشرية، وقال إن هذه التجربة فريدة وتنم عن حرص دولة الإمارات ومؤسساتها التعليمية والأكاديمية على خدمة قضايا السلام والاستقرار في العالم من خلال القوة الناعمة التي تمتلكها وتسخرها لمصلحة الشعوب المحبة للسلام والوئام والعيش المشترك.