الإمارات تدين التفجير الإرهابي بكنيسة مار إلياس في دمشق

أدانت دولة الإمارات، بشدة، التفجير الإرهابي الذي وقع بكنيسة مار إلياس في العاصمة السورية دمشق، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص الأبرياء.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي ضحايا هذه الجريمة الإرهابية، وللحكومة السورية وشعبها الشقيق، وتمنياتها الشفاء العاجل لجميع المصابين.

وكانت وزارة الداخلية السورية أعلنت، أمس، مقتل وإصابة عشرات الأشخاص جراء تفجير انتحاري نفذه تنظيم «داعش» الإرهابي، داخل كنيسة بمنطقة الدويلعة في العاصمة السورية دمشق، وقالت وزارة الداخلية السورية إن انتحارياً يتبع لتنظيم «داعش» الإرهابي أقدم على الدخول إلى كنيسة مار إلياس بحي الدويلعة في العاصمة دمشق، حيث أطلق النار، ثم فجر نفسه بوساطة سترة.