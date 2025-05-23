المعاش التقاعدي حق للمؤمَّن عليه عند انتهاء الخدمة للعجز أو عدم اللياقة الصحية

أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أن المؤمَّن عليه يستحق المعاش التقاعدي، إذا انتهت خدمته بسبب الوفاة، أو العجز، أو عدم اللياقة الصحية للعمل لأسباب صحية، بغض النظر عن العمر ومدة الاشتراك في الهيئة.

يأتي ذلك في إطار «موضوع الشهر» الذي تركز فيه على التوعية بأحكام وشروط التقاعد الطبي، لعدم اللياقة الصحية للعمل، لتوضيح حقوق المؤمَّن عليه، ومنافعه التأمينية وفق تلك الحالات.

وأشارت الهيئة إلى أنه وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، إذا كانت وفاة المؤمَّن عليه ناتجة عن إصابة عمل يتم صرف المعاش بنسبة 100% من راتب حساب المعاش، إلى جانب صرف تعويض مالي قدره 75 ألف درهم لورثة المؤمن عليه وفق أحكام الشريعة، وينطبق ذلك أيضاً في حال أدت إصابة العمل إلى عجز كلي، حيث يستحق المؤمن عليه حينها المعاش بنسبة 100% من راتب حساب المعاش، كما يمنح بجانب ذلك تعويضاً مالياً قدره 75 ألف درهم، أما إذا أدت الإصابة إلى عجز جزئي فيستحق تعويضاً يساوي نسبة العجز مضروباً في 75 ألف درهم.

وتعد القاعدة العامة في الاحتساب أن المعاش يحسب في حال عدم اللياقة الصحية للعمل على أساس مدة اشتراك 15 سنة أو مدة الاشتراك الفعلية أيهما أطول، وتُضاف ثلاث سنوات مدة خدمة اعتبارية أو ما يكمل سن الـ60 أيهما أقل إلى مدة الخدمة المحسوبة في التأمين عند انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز الكلي.

وعلى سبيل المثال إذا انتهت مدة خدمة مؤمن عليه بعجز كلي غير ناتج عن إصابة عمل وكان لديه مدة خدمة خمس سنوات، ترفع مدة خدمته في هذه الحالة إلى 15 سنة، ويستحق المعاش عن هذه المدة بواقع 60% من راتب حساب المعاش، وتنطبق الحالة على التقاعد بسبب الوفاة غير الناتجة عن إصابة عمل.

أما إذا انتهت مدة خدمة مؤمن عليه بعجز كلي غير ناتج عن إصابة عمل وكان لديه مدة خدمة 12 سنة وثلاثة أشهر، وكان عمره نهاية الخدمة 54 عاماً، ترفع مدة خدمته في هذه الحالة إلى 15 سنة وثلاثة أشهر بعد إضافة ثلاث سنوات اعتبارية، وتنطبق الحالة نفسها على التقاعد بسبب الوفاة غير الناتجة عن إصابة عمل.

أما إذا انتهت مدة خدمة مؤمن عليه بعجز كلي غير ناتج عن إصابة عمل وكان لديه مدة خدمة 13 سنة وكان عمره نهاية الخدمة 54 عاماً، فإنه يضاف إلى مدة خدمته ثلاث سنوات اعتبارية أي أن مدة خدمته سترتفع إلى 16 سنة في الخدمة، ليستحق عنها معاشاً بنسبة 62% وينطبق ذلك على التقاعد بسبب الوفاة غير الناتجة عن إصابة عمل.

إما إذا انتهت مدة خدمة مؤمن عليه بعجز كلي غير ناتج عن إصابة عمل وكان لديه مدة خدمة 18 سنة في الخدمة وكان عمره 58 عاماً، تتم إضافة سنتين اعتباريتين بما يكمل سن الـ60، وتنطبق الحالة نفسها على التقاعد بسبب الوفاة غير الناتجة عن إصابة عمل.