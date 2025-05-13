"جاهزين يا وطن".. مبادرة لإعداد طلبة الثاني عشر للخدمة الوطنية

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن إطلاق مبادرة "جاهزين يا وطن"، بالتعاون مع مكتب شؤون المواطنين وهيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، وبمشاركة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، حيث تستهدف طلبة الصف الثاني عشر من البنين، الملتحقين بالخدمة الوطنية للعام الأكاديمي الجاري 2024-2025، وذلك في إطار حرصها على تعزيز قيم المواطنة والجاهزية الوطنية لدى طلبة المدارس.

وتُعد المبادرة التي اطلعت "الإمارات اليوم" على تفاصيلها، خطوة استراتيجية تهدف إلى إعداد الطلبة نفسيا وبدنيا، وتوعيتهم بمتطلبات مرحلة الخدمة الوطنية، من خلال ورشة متخصصة تثري معارفهم وتجيب عن تساؤلاتهم حول هذه المرحلة المهمة في حياتهم، بما يعزز من جاهزيتهم وثقتهم بأنفسهم قبل التحاقهم بالخدمة.

تجهيز شامل للطلبة

تضمنت الفعالية التي أقيمت صباح اليوم في مركز عجمان الإبداعي التابع لوزارة الثقافة ورش توعوية، وفحوصات طبية مجانية تُجرى للطلبة المستهدفين، بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وذلك في إطار التأكد من الاستعداد البدني والصحي للطلبة، وتعزيز ثقافة الوقاية والمتابعة الصحية المنتظمة.

ودعت الوزارة إدارات المدارس المعنية إلى ضرورة التنسيق المسبق وضمان حضور الطلبة المستهدفين في الموعد المحدد، بما يضمن تحقيق أقصى فائدة من هذه المبادرة الوطنية الرائدة.

شراكة مؤسسية

وتأتي هذه الخطوة في سياق الشراكة التكاملية بين الجهات الحكومية، التي تسعى إلى ترسيخ الوعي الوطني والانضباط الذاتي في نفوس الطلبة، وتجهيزهم لمرحلة الخدمة الوطنية باعتبارها محطة محورية في مسيرتهم، ليس فقط على المستوى العسكري، بل على مستوى بناء الشخصية وتحمل المسؤولية.

وتُجسّد مبادرة "جاهزين يا وطن" رؤية القيادة الرشيدة في بناء جيل وطني واعٍ، قادر على خدمة وطنه بإخلاص واقتدار، مزوّد بالمعرفة، ومؤهّل بدنيًا ونفسيًا لخوض تجربة الخدمة الوطنية بروح عالية وانتماء راسخ .