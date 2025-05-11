«الفارس الشهم 3» تنفذ المرحلة الرابعة من صيانة الآبار المركزية في غزة

أطلقت عملية «الفارس الشهم 3» المرحلة الرابعة من مشروع توفير المياه لسكان قطاع غزة، من خلال دعم مشروع صيانة الآبار المركزية في نطاق بلديات القطاع، بالتعاون مع مصلحة مياه بلديات الساحل، بهدف تعزيز قدرة البلديات على إيصال المياه للمواطنين الفلسطينيين في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة، وضمان استمرارية الخدمات الأساسية.

ويشمل هذا المشروع، إصلاح نحو 28 بئراً معطلة في مختلف محافظات قطاع غزة، ليتم تغطية نحو 700 ألف نسمة في القطاع، للتخفيف من واقعهم الصعب.

وثمّن المدير الإعلامي لعملية «الفارس الشهم 3» في قطاع غزة شريف النيرب، جهود مؤسسات الإمارات الإنسانية والجمعيات الخيرية كافة في الدولة، التي لم تتوانَ لحظة في دعم كل القطاعات في غزة، ومنها الداعمة لهذا المشروع جمعية الشارقة الخيرية ومؤسسة صقر بن محمد القاسمي وجمعية دار البر.

وأوضح نائب رئيس لجنة الإسناد في عملية الفارس الشهم محمد اربيع، أن مشروع صيانة الآبار هو الرابع، بعد أن سبقته ثلاثة مشاريع منها مشروع توزيع صهاريج مياه توصل المياه إلى آلاف المواطنين يومياً، ومشروع حفر الآبار البدائية «النزاز» التي تغطي السواحل الجنوبية، والثالث الذي تمثل في حفر آبار الغاطس لتسهيل حصول المواطنين على المياه في ظل المعاناة اليومية.

وأكد نائب مدير عام مصلحة مياه بلديات الساحل للشؤون الفنية في القطاع عمر شتات، أن عملية «الفارس الشهم 3» شكلت رافعة رئيسة وحالة إغاثية خاصة من أجل التخفيف على سكان قطاع غزة، عبر مشاريع واسعة أبرزها اليوم المرحلة الرابعة من مشروع صيانة الآبار المركزية في نطاق بلديات القطاع.

وتسعى عملية «الفارس الشهم 3» للتخفيف من معاناة السكان في قطاع غزة، عبر مشاريعها الإنسانية المتواصلة في مختلف محافظات قطاع غزة، والتي تهدف إلى تذليل العقبات أمام المواطنين وتسهيل حصولهم على الخدمات الأساسية والحيوية.