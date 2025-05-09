محمد بن زايد ومحمد بن راشد يهنئان ليو الـ 14 بانتخابه بابا للكنيسة الكاثوليكية

هنّأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، البابا ليو الـ14 بانتخابه بابا للكنيسة الكاثوليكية، وتمنّى له التوفيق في مهامه ومسؤولياته المقبلة.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «أهنئ قداسة البابا ليو الـ14 بانتخابه بابا للكنيسة الكاثوليكية، وأتمنى لقداسته التوفيق في مهامه ومسؤولياته المقبلة، من أجل تعزيز قيم التعايش والحوار بين أصحاب مختلف الأديان والمعتقدات، لما فيه الخير والسلام والازدهار للبشرية جمعاء».

كما هنّأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، البابا ليو الـ14 بانتخابه بابا للكنيسة الكاثوليكية.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في منشور على منصة «إكس»، أمس: «نتقدم بأحرّ التهاني لقداسة البابا ليو الـ14 على انتخابه بابا للكنيسة الكاثوليكية».

وأضاف سموه: «نحن في دولة الإمارات نقدّر تقديراً عميقاً دور الفاتيكان في تعزيز الحوار والسلام بين الأمم والأديان، ونتطلع إلى العمل مع قداسته لنشر رسالة عالمية، قوامها التعايش والتسامح والإنسانية المشتركة».