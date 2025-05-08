محمد بن زايد ورئيس أذربيجان يبحثان هاتفيا علاقات التعاون

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله، وإلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان اليوم خلال اتصال هاتفي ، علاقات التعاون بين البلدين وإمكانيات تنميتها خاصة في الجوانب الاقتصادية والتنموية وغيرها من المجالات التي تتسق مع أولويات التنمية وتوفر مزيداً من فرص التعاون والعمل المشترك البناء.

كما تطرق الجانبان إلى عدد من القضايا والموضوعات التي تهم البلدين وتبادلا وجهات النظر بشأنها.