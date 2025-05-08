ولي عهد أبوظبي يبدأ الأحد زيارة رسمية لكازاخستان

يبدأ سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، الأحد القادم زيارة رسمية إلى جمهورية كازاخستان الصديقة، تلبيةً لدعوة كريمة من قاسم جومارت توكاييف، رئيس جمهورية كازاخستان.

ويجري سموه مباحثات مع القيادة الكازاخستانية بهدف تعزيز العلاقات الوطيدة التي تجمع البلدين الصديقين، إلى جانب بحث تطوير الشراكات الاستراتيجية الثنائية في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك، بما يُسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في كلا البلدين، ويعود بالخير والنفع والنماء على الشعبين الصديقين.