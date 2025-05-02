منصور بن زايد يبحث ووزير المالية السوري تعزيز التعاون الثنائي

استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، اليوم، في قصر الشاطئ بأبوظبي، محمد يسر برنية، وزير المالية في الحكومة الانتقالية السورية، وعبد القادر الحصرية، حاكم مصرف سوريةالمركزي.

تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين دولة الإمارات والجمهورية العربية السورية، في مختلف المجالات لا سيما في المجالات المالية والتجارية، بما يُسهم في تحقيق المصالح المشتركة، ويعود بالخير على البلدين والشعبين الشقيقين.