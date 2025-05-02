توقع المركز الوطني للأرصاد انخفاض درجات الحرارة الثلاثاء المقبل، مع نشاط حركة الرياح المثيرة والمحملة بالغبار والأتربة على بعض المناطق في الدولة، فيما يكون الجو بوجه عام صحو والبحر خفيف الموج.



وتفصيلا ذكر المركز الوطني للأرصاد، في نشرته عن أحوال الطقس خلال الأيام المقبلة، أن الطقس سيكون صحو بوجه عام غدا السبت، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.



وتستمر حالة الطقس من دون تغيير يومي الأحد والإثنين المقبلين.



وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس الثلاثاء صحو إلى غائم جزئي ومغبر أحياناً ، مع انخفاض في درجات الحرارة غرباً، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة ومحملة بالغبار والأتربة وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج يضطرب تدريجياً بعد الظهر في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.