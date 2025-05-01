حمدان بن زايد يزور جزيرة دلما ويلتقي المواطنين

زار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، جزيرة دلما، والتقى عددا من أهالي الجزيرة.

وثمن سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، خلال الزيارة، توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله، مؤكداً اهتمام سموه بتطوير وتنمية المنطقة وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وأشاد سموه بالجهود المبذولة في خطط التنمية الشاملة، مشيراً إلى الإمكانيات التي سخرتها القيادة الرشيدة لمتابعة شؤون المواطنين وتلمس احتياجاتهم.

وأكد سموه على أهمية المشاريع التنموية التي تسهم في تحسين حياة المواطنين في جميع مناطق الدولة.

وقال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، في إطار اهتمامه المستمر بتعزيز القيم الأسرية والاجتماعية، "أن مجالس الأحياء هي بمثابة المدارس التي تعزز التواصل بين أهالي المنطقة في ملتقى يومي يجمعهم مع جيرانهم وأهلهم وعشيرتهم"، داعياً سموه رواد المجالس إلى الاهتمام بعاداتنا وتقاليدنا وتربية النشء التربية الحسنة، وغرس روح الوطنية، وحب الوطن الغالي والقيادة الرشيدة عند أبنائهم.

كما نوه سموه بجهود المرأة الإماراتية ومساهمتها في دعم مسيرة الخير والنماء للدولة.

وتبادل سموه مع الحضور الحديث حول عدد من المسائل والقضايا التي تهم الوطن والمواطنين، كما أبدى سموه حرصه الدائم على التواصل معهم وتفقد أحوالهم وتوفير مقومات الحياة الكريمة لهم.

من جانبهم، أعرب أهالي جزيرة دلما عن بالغ تقديرهم لزيارة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، مؤكدين أن حرص سموه على اللقاء المباشر والتواصل المستمر مع أبناء الجزيرة يعكس عمق العلاقة التي تربط القيادة بالمواطنين.

وأشادوا بالدعم المتواصل الذي تقدمه القيادة الرشيدة لتعزيز مسيرة التنمية والارتقاء بجودة الحياة، مؤكدين أن هذه الزيارة تمثل دافعاً معنوياً كبيراً لهم، وتجسد نهج القيادة في الاستماع إلى احتياجات المواطنين والعمل على تلبيتها في مختلف مناطق الدولة.

وزار سموه المواطن خميس غانم غريب المزروعي في منزله، حيث كان في استقباله وأفراد أسرته، الذين أعربوا عن بالغ سعادتهم وتشرفهم بزيارة سموه، مشيدين بحرص القيادة الرشيدة على التواصل المباشر مع أبناء الوطن ومشاركتهم مختلف مناسباتهم.

رافق سموه، خلال الزيارة، سعادة ناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وعدد من كبار المسؤولين بمنطقة الظفرة.