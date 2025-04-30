الإمارات تدين بشدة إساءة استخدام القوات المسلحة السودانية لمنصات الأمم المتحدة لترويج معلومات مضللة

أصدرت بعثة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى منظمة الأمم المتحدة بيانا شديد اللهجة تدين فيه ممثل القوات المسلحة السودانية لاستغلاله منبر مجلس الأمن الدولي في تداول معلومات مغلوطة.

وفي رسالة رسمية رفعتها إلى المجلس، أكدت الدولة أن المساعي الرامية إلى تحريف نتائج تقرير فريق خبراء الأمم المتحدة بهدف دعم "حملة التضليل" التي تشنها القوات المسلحة السودانية تُعد أمرا "غير مقبول على الإطلاق ولا يمكن التغاضي عنه".

وتشدد رسالة دولة الإمارات العربية المتحدة على بالغ القلق الذي يساور المجتمع الدولي إزاء النزاع الدائر في جمهورية السودان والسرديات المصاحبة له.

وقد صرحت بعثة دولة الإمارات العربية المتحدة بعبارة قاطعة: "يتعين على مجلس الأمن ألا يسمح باستغلال منابره على نحو مسيء أو بتحريف محتويات تقاريره".

كما أوضحت الرسالة أن التركيز الأساسي يجب أن ينصب على التوصل إلى وقف دائم للأعمال العدائية ومعالجة الأزمة الإنسانية الملحّة التي تفتك بالشعب السوداني الشقيق.