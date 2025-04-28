عبدالله بن زايد ووزير خارجية بيرو تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم في أبوظبي، إلمر شيالر سالسيدو، وزير خارجية جمهورية بيرو.

جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز مسارات التعاون المشترك في عدد من القطاعات، منها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وغيرها من المجالات الحيوية التي تدعم الأولويات التنموية لدى الجانبين.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة إلمر شيالر سالسيدو، معرباً عن تطلعه إلى العمل معه من أجل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط البلدين، واستثمار جميع الفرص المتاحة لتطوير آفاق التعاون المشترك في مختلف المجالات.

حضر اللقاء أحمد بن علي الصايغ وزير دولة.