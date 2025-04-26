زوجي لا يحترم خصوصيتي ويحاول أن يتلصص على هاتفي وحساباتي بمواقع التواصل؟

شرعاً وقانوناً، لا يجوز التلصص والتنصت، بين الزوجين، ومن الضروري تعزيز هذه الثقافة العامة والدينية، خصوصاً أن العلاقة الزوجية يجب أن تكون قائمة على الثقة المتبادلة بين الأزواج، لكن مع انتشار استخدام مواقع ووسائل التواصل الاجتماعي، باتت هذه الثقة مهددة بين بعض الأزواج، حيث نرى بعضهم يشكك دائماً في تصرفات الآخر، ويتلصص على مكالماته ورسائله، ويتابع كل ما شاهده، ويخلقون لأنفسهم مبررات وهمية، ما يتسبب في تزايد المشكلات الأسرية، وتصل في النهاية إلى الطلاق.

وهذه السلوكيات الغريبة عن المجتمع يروجها مؤثرون ومشاهير «سوشيال ميديا» غير إماراتيين، منها حق الزوجة في تفتيش هاتف زوجها والتلصص عليه، وتتبع نشاطه على وسائل التواصل الاجتماعي، بل ترويج نصائح مضللة حول كيفية تتبع الهاتف تقنياً، أو كيف يتمكن الزوج من اكتشاف ما إذا كانت تراقبه زوجته، وكلها أفكار سلبية تهز الثقة وتفقد الاحترام بين الزوجين، فضلاً عن أنها تُعد انتهاكاً لخصوصية الآخر، ومن الضروري تجنبها.

الدكتور سيف راشد الجابري



مستشار أسري وأستاذ محاضر في الثقافة والمجتمع بعدد من الجامعات الإماراتية