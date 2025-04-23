حمدان بن محمد: دبي ستكون عاصمة عالمية للذكاء الاصطناعي

شهد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، ضمن فعاليات "أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي"، "مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي" من تنظيم مركز دبي المالي العالمي والذي يستضيف أكثر من 10 آلاف مشارك و500 من المستثمرين والخبراء وصنّاع القرار والمبتكرين ويستقطب مشاركات بارزة من 100 دولة في حدث يؤكد مكانة دبي على خارطة مستقبل الذكاء الاصطناعي وجاذبيتها لكبرى الشركات وأبرز رواد الأعمال والشركات الناشئة من حول العالم.

وقال سموه: "كرمنا اليوم الفائزين بالتحدي الدولي للذكاء الاصطناعي بدورته الثانية التي استقطبت نحو 3800 مشاركاً من 125 دولة تنافسوا على لقب أفضل مهندس أوامر برمجية في تطبيقات الذكاء الاصطناعي في 4 فئات رئيسية خلال" أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي.

وأشار سموه إلى أن الذكاء الاصطناعي بدأ بتوليد الكثير من التخصصات والوظائف الجديدة ومن أبرزها هندسة الأوامر البرمجية التي أصبحت مهارة مطلوبة بشكل واسع.. ودبي ستكون عاصمة عالمية لأبرز المواهب المتخصصة في هذا المجال المستقبلي.