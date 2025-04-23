"طرق دبي" تعتمد استراتيجية الذكاء الاصطناعي 2030

اعتمدت هيئة الطرق والمواصلات ضمن فعاليات أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي، استراتيجية الذكاء الاصطناعي 2030، التي تهدف إلى تعزيز الريادة العالمية للهيئة في مجال التنقل المعزّز بالذكاء الاصطناعي، عبر تمكين منظومة متكاملة ومترابطة تسهم في الارتقاء بجودة الحياة في دبي، وتتضمن الاستراتيجية 81 مشروعاً ومبادرة، تغطي ستة محاور: إسعاد الناس، والتنقل السهل والمبتكر، والإدارة الذكية للحركة المرورية، والترخيص الذكي، والجهوزية للمستقبل، والتميّز في الأصول.

وقال المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، مطر الطاير: "تتواءم استراتيجية الذكاء الاصطناعي للهيئة 2030 مع استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031، والاستراتيجيات الوطنية على المستويين الاتحادي والمحلي، والاستراتيجيات التخصصية في الهيئة بما في ذلك الاستراتيجية الرقمية 2030، وتهدف إلى تعزيز القدرات البشرية لتطبيق وتوسيع نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي، وقيادة منظومة ذكاء اصطناعي مترابطة لتعزيز المرونة والابتكار، وتحقيق الريادة في التحوّل القائم على الذكاء الاصطناعي في خدمات ومنتجات وعمليات الهيئة، إلى جانب تبنّي حوكمة مؤسسية قوية للذكاء الاصطناعي، وتعزيز القدرات التقنية للذكاء الاصطناعي والبيانات لمواكبة التطور المستمر في هذا المجال، مؤكداً أن تقنيات البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي تُعد ركيزة أساسية للتحول الرقمي في عصر الاقتصاد الرقمي، حيث تسهم في تعزيز كفاءة العمليات، ودعم اتخاذ القرار، والتشجيع على الابتكار في مختلف القطاعات."

المبادرات والأهداف

وأضاف مطر الطاير: "تتضمن الاستراتيجية تنفيذ 81 مشروعاً ومبادرة، خلال الفترة من 2025 إلى 2030، تغطي ستة محاور تركيز أساسية، وهي: سعادة الناس، والتنقل السلس والمبتكر، والإدارة الذكية للمرور، والترخيص الذكي، والجهوزية للمستقبل، والتميّز في الأصول، وتهدف إلى تحقيق حزمة من المؤشرات، أهمها: تقليل زمن التنقل بنسبة تتراوح بين 20% إلى 30%، من خلال تحسين عمل الإشارات المرورية، وتوفير حلول تنقل ذكية للمشاة، كما تهدف إلى تحسين الإنتاجية بنسبة تتراوح بين 25% إلى 40%، عبر توفير أدوات الذكاء الاصطناعي للموظفين، ومن الأهداف أيضاً، خفض التكاليف بنسبة تتراوح بين 10% إلى 20%، من خلال إنشاء منصات معزّزة بالذكاء الاصطناعي لإدارة الأصول، والصيانة التنبؤية، وفحص السائقين".

وقال مطر الطاير: "كما تهدف الاستراتيجية إلى زيادة مستوى سعادة المتعاملين بنسبة تصل إلى 35%، وتحسين التزام الشركاء بنسبة تتراوح بين 30% إلى 50%، مشيراً إلى أن هيئة الطرق والمواصلات تعد من الجهات الرائدة في توظيف البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، حيث أنشأت عام 2017، منصة البيانات الضخمة، وأطلقت خريطة الطريق المشتركة للبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي للفترة من 2021-2025، ودشنت عام 2022 منصة الذكاء الاصطناعي لدعم تطوير تطبيقاته بفاعلية وكفاءة أفضل".

حالات الاستخدام

وأضاف مطر الطاير: "تعد منصة البيانات الضخمة، محوراً رئيساً لإدارة البيانات وتبادلها بين مؤسسات الهيئة، وسجلت نمواً سنوياً بنسبة 30%، حيث تجاوزت السعة الإجمالية للبيانات 670 تيرابايت، وهو ما يعادل أكثر من 235 مليار ورقة، وترتبط المنصة بـ 49 نظاماً مؤسسياً، وتوفر أكثر من 280 تكاملًا إلكترونياً لربط البيانات المختلفة للأنظمة، وساهمت في دعم أكثر من 12 حالة استخدام لمشاريع الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تعزيز كفاءة العمليات التشغيلية في مركز التحكم الموحد بالهيئة، مشيراً إلى أن الهيئة نفذت أكثر من 40 حالة استخدام للبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي منذ عام 2017، أهمها التنبؤ بصيانة الحافلات، وتحليل ملاحظات ركاب الحافلات، والتنبؤ بنسبة إشغال مواقف السيارات، وتفعيل الذكاء الاصطناعي التوليدي على نظام المحادثة المؤسسي (محبوب)، وتدرس الهيئة حالياً 45 حالة لاستخدام الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، أهمها ترشيد استهلاك المياه والكهرباء في مترو دبي، وتحسين شبكة الحافلات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي."

جوائز وإنجازات

وأحرزت هيئة الطرق والمواصلات، مراكز متقدمة في مجال البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، حيث حققت الريادة في تقييم الجهات الحكومية ضمن برنامج دبي للتميز الحكومي 2024، عن معيار الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، وحصلت على جائزة الجهة الرائدة في مجال البيانات، عن فئة الجهات الكبرى في مبادرة (البيانات أولاً – تحدي بيانات المدينة 2019)، التي أطلقتها هيئة دبي الرقمية، كما صنفت وزارة الذكاء الاصطناعي منصة الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة في الهيئة بوصفها أكبر منصة لدى الحكومات المحلية في دولة الإمارات، كما تملك الهيئة أكبر نظام محادثة مؤسسي على المستوى الإقليمي وفقاً لتصنيف شركة (IBM)، وحصدت الجائزة التقديرية عن فئة الابتكار في النقل باستخدام الذكاء الاصطناعي من شركة (SAS UAE)، وكُرّمت بجائزة التميز والابتكار في استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي من قبل شركة (Innovation AI).