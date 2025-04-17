مبادرة "أعوام الإمارات" .. "10" سنوات من العمل الجماعي والتأثير الإيجابي

على مدار عَقدٍ كامل، ظلت مبادرة "أعوام الإمارات" تعمل على توحيد الجهود تحت رؤية شاملة، ترسخ بها القيم الوطنية، وتقوي الروابط الاجتماعية، وتعزز العمل المشترك.

ففي كل عام، تطرح المبادرة موضوعًا مميزًا يلهم الأفراد والمؤسسات للمساهمة في بناء مستقبل أكثر ازدهارًا وشمولًا.

وتشجع مبادرة أعوام الإمارات من خلال السرد القصصي وإطلاق المبادرات المبتكرة والشراكات بين القطاعات، كل من يعتبر دولة الإمارات وطنًا له للمشاركة في هذه الجهود ورفع مستوى الوعي والتشجيع على التغيير وتعزيز التأثير الإيجابي في المجالات البيئية والصحية والاجتماعية والاقتصادية.

وعملت المبادرة منذ انطلاقها عام 2015، على تقديم موضوعات متميزة ساهمت في تشكيل القيم المجتمعية وتشجيع الاستدامة وتحفيز التأثير الاجتماعي:" 2015: عام الابتكار - تعزيز الابتكار والبحوث المتطورة.. و2016: عام القراءة - تنمية المعرفة والرغبة في التعلم مدى الحياة.. و2017: عام الخير - تشجيع العمل الخيري والتوعية بالمسؤولية الاجتماعية.. و 2018: عام زايد - تكريم رؤية الوالد المؤسس لدولة الإمارات العربية المتحدة.. وفي 2019: عام التسامح - تعزيز قيم التسامح والتفاهم الثقافي والشمولية.. و في 2020: عام الاستعداد للخمسين - وضع الأساس لمستقبل دولة الإمارات العربية المتحدة.. و2021: عام الخمسين - الاحتفال باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات العربية المتحدة.. و 2023 & 2024: عام الاستدامة - تعزيز العمل البيئي والمسؤولية الاجتماعية.

وخلال عام ٢٠٢٥، أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة " حفظه الله" تخصيصه ليكون "عام المجتمع"، يُسلط فيه الضوء على الدور الأساسي الذي تلعبه الروابط والمبادرات المجتمعية والمهارات الجماعية في بناء دولةٍ أكثر شمولًا وتكاتفًا.

وقالت روضة الفلاسي، "مدير مشروع عام المجتمع"، الضوء على هذه المبادرة وقالت إنه لطالما عكست مبادرة أعوام الإمارات تطلعاتنا المشتركة، مجسدةً تعاوننا الذي نصنع من خلاله تأثيرًا مستداما فكل عام يشكل امتدادًا لما قبله، مما يعزز القيم التي تنبع منها هويتنا ويضمن نمونا المستمر كمجتمع مترابط ومتفاعل ومتمكن.

وأضافت أن قوتنا تكمن في الروابط التي نرعاها، والدعم الذي نقدمه لبعضنا البعض، والمساهمات التي نشارك بها في بناء مستقبل مزدهر للجميع.

وأكدت الفلاسي أن نجاح عام المجتمع يعتمد على العمل الجماعي بالاستفادة من قدرات المؤسسات الحكومية في تعزيز الروابط الاجتماعية وتشجيع المشاركة العامة وأنه يمكن للقطاع الخاص تعزيز المسؤولية الاجتماعية للشركات وتمكين الموظفين من أجل التطوع والمساهمة وإيجاد الفرص التي تتيح تنمية المهارات.

وتأكيدًا على دور المؤسسات غير الربحية والجمهور، قالت الفلاسي إن المؤسسات غير الربحية تلعب أيضًا دورًا مهمًا في إلهام المبادرات التي يقودها المجتمع المحلي، وربط الناس بها بتشجيعهم على المساهمة فيما يجمعهم من مواضيع وقضايا مشتركة، والدعوة إلى إحداث تأثير اجتماعي هادف ومن خلال العمل التطوعي ودعم القضايا المحلية، يمكن للأفراد إيجاد بيئة تحفيزية، في المنازل والأحياء، تشجع مشاركة الجميع بلا استثناء إذ أن لكل قطاع دورا يؤديه، ومن خلال العمل معًا، يمكننا بناء مجتمع أكثر ترابطًا وتفاعلًا وازدهارًا.

يُعتبر"عام المجتمع " الذي يحمل شعار "يدًا بيد" دعوة لجميع قطاعات المجتمع بما فيها الأسر والهيئات الحكومية والمؤسسات الخاصة والجهات غير الربحية ”القطاع الثالث“ والأفراد، إلى لعب دور فاعل تساهم به في تشكيل دولة الإمارات على نحوٍ أكثر شمولًا وترابطًا.

وتشجع المبادرة على تجديد علاقتنا مع التراث الثقافي للدولة، وتعزيز الروابط العائلية لتكون أكثر عمقًا وتأثيرًا، إذ تهدف المبادرة إلى بناء مساحات شاملة تعزز الشعور بالانتماء والروح الجماعية وتشجع على المشاركة الهادفة من خلال المبادرات التي تُمكّن الأفراد والمؤسسات من المساهمة بفعالية، سواء من خلال التطوع أو التدريب أو إدارة مشاريع مجتمعية ذات تأثيرٍ دائم مما يساعد على بث روح المسؤولية المشتركة والتوعية بقيمة العمل الجماعي ودوره في بناء مجتمعٍ يمتاز بالمسؤولية والمشاركة الفعالة.

بالإضافة إلى ذلك، يهدف عام المجتمع إلى إلهام ثقافة التمكين بتشجيع الأفراد على دعم بعضهم البعض وتبادل المهارات والأفكار والمعرفة.



ومن خلال تعزيز فرص التعلّم والتعاون، تهدف المبادرة إلى تهيئة بيئة ملهمة يشعر فيها الجميع بالرغبة في المشاركة وتقديم الدعم للمساهمة في تحقيق تقدمٍ شاملٍ وطويل الأمد.