منصور بن زايد يبحث وسفير البحرين سبل تعزيز التعاون

استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، في قصر الوطن بأبوظبي، الشيخ خالد بن عبدالله بن علي بن حمد آل خليفة، سفير مملكة البحرين الشقيقة لدى الدولة.

وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الأخوية المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين، واستعراض سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة ويعود بالنفع والخير على الشعبين الشقيقين.