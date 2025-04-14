حمدان بن محمد وأحمد بن محمد يحضران أفراح بن غدير وملهوف والمقعودي

حضر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، حفل الاستقبال الذي أقامه محمد راشد بن غدير وسعيد حمد ملهوف وغدير سعيد بن غدير، أمس، بقاعة الرمال في دبي، بمناسبة زفاف أنجالهم راشد محمد راشد بن غدير إلى كريمة سالم راشد بن غدير، ومحمد سعيد حمد ملهوف إلى كريمة سالم راشد بن غدير، وسالم غدير سعيد بن غدير إلى كريمة راشد سيف المقعودي.

وهنّأ سموّه العرسان وذويهم، متمنياً لهم حياة مكللة بالاستقرار والتوفيق والسعادة.

وحضر سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، حفل الاستقبال الذي أقامه محمد راشد بن غدير وسعيد حمد ملهوف وغدير سعيد بن غدير، أمس، بقاعة الرمال في دبي، بمناسبة زفاف أنجالهم راشد محمد راشد بن غدير إلى كريمة سالم راشد بن غدير، ومحمد سعيد حمد ملهوف إلى كريمة سالم راشد بن غدير، وسالم غدير سعيد بن غدير إلى كريمة راشد سيف المقعودي، وهنّأ سموّه العرسان وذويهم، متمنياً لهم حياة مكللة بالاستقرار والتوفيق والسعادة.