خالد بن محمد بن زايد يحضر حفل استقبال بمناسبة زفاف منصور إبراهيم ناصر العلوي

حضر سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، حفل استقبال أقامه الفريق الركن إبراهيم ناصر العلوي، وكيل وزارة الدفاع بمناسبة زفاف نجله منصور، على كريمة راشد عبيد راشد الكلباني.

وأعرب سموّه عن خالص التهاني للعروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية هانئة وسعيدة.

حضر حفل الاستقبال، الذي أُقيم اليوم في مجلس المشرف في أبوظبي، عددٌ من كبار المسؤولين وأقارب العروسين وجمعٌ من المدعوّين.

