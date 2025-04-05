«العدل»: الشركات السبع المعاقبة أميركياً بسبب السودان لا تملك ترخيصاً في الدولة

بتاريخ 7 يناير 2025 أدرجت الولايات المتحدة الأميركية سبع شركات مقرها دولة الإمارات العربية المتحدة على برنامج العقوبات المفروضة على السودان وهي: شركة كابيتال تاب القابضة - ذات مسؤولية محدودة، وشركة كابيتال تاب للاستشارات الإدارية - ذات مسؤولية محدودة، وشركة كابيتال تاب للتجارة العامة - ذات مسؤولية محدودة، وشركة كرييتف بايثون - ذات مسؤولية محدودة، وشركة الزمرد والياقوت للذهب والمجوهرات - ذات مسؤولية محدودة، وشركة الجيل القديم للتجارة العامة - ذات مسؤولية محدودة، وشركة هورايزون للحلول المتقدمة للتجارة العامة - ذات مسؤولية محدودة.

وقد عملت دولة الإمارات العربية المتحدة على إجراء تحقيقاتها الخاصة بشأن هذه الشركات والأفراد المرتبطين بها فور إخطارها بالعقوبات، وسعت إلى الحصول على مزيد من المعلومات من السلطات الأميركية للمساعدة في التحقيقات.

وتؤكد وزارة العدل أن أياً من هذه الشركات السبع لا تملك ترخيصاً تجارياً ساري المفعول في دولة الإمارات، ولا تمارس أي منها أعمالها في الدولة، وأن السلطات الإماراتية المختصة تواصل مراقبة جميع الأنشطة المشبوهة المحتملة، وفقاً لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة.

• الإمارات أجرت تحقيقاتها الخاصة بشأن الشركات والأفراد المرتبطين بها فور إخطارها بالعقوبات.