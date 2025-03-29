«قضاء أبوظبي» تحدد مواعيد «نافذتي» خلال عيد الفطر

حددت دائرة القضاء في أبوظبي مواعيد التواصل المرئي مع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل في الإمارة، خلال عطلة عيد الفطر المبارك، وذلك عبر التطبيق الذكي (نافذتي)، الذي يتيح وسيلة تواصل فعالة وآمنة بين النزلاء وذويهم، باستخدام التقنيات الحديثة.

من جانب آخر، بدأت الدائرة بالتنسيق مع هيئة المساهمات المجتمعية (معاً)، وجمعية حياة للرعاية اللاحقة، في تنفيذ مشروع تأسيس «استوديو إبداعي رقمي» في مراكز الإصلاح والتأهيل، يهدف إلى تدريب النزلاء على مهارات متقدمة في مجالات التصميم الغرافيكي، والمونتاج الرقمي، وإنتاج المحتوى الصوتي، لتمكينهم من بناء مستقبل مهني جديد.

ويعد الاستوديو نموذجاً مبتكراً لإعادة التأهيل، إذ يوفر للنزلاء فرصاً حقيقية لاكتساب مهارات عملية تؤهلهم للالتحاق بسوق العمل، سواء من خلال الوظائف التقليدية أو العمل الحر، فضلاً عن تعزيز الاستدامة، من خلال إنشاء منصة إلكترونية لعرض أعمال النزلاء، ما يضمن توفير مصدر دخل مستدام لهم بعد استكمال مدة التأهيل.

وإضافة إلى ذلك، أطلقت مراكز الإصلاح والتأهيل مبادرة توفير حقيبة المستلزمات الأساسية للنزلاء عند خروجهم، لتسهيل انتقالهم إلى الحياة العامة وتلبية احتياجاتهم الضرورية من ملابس، ومستلزمات شخصية، إلى جانب تزويدهم بالمواد الأساسية والمعلومات حول فرص العمل والخدمات المجتمعية، ما يشكل خطوة داعمة لتحقيق استقلالهم المالي والاجتماعي.