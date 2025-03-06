«دار البر» تدعم «وقف الأب» بـ 5 ملايين درهم

أعلنت جمعية دار البر عن مساهمتها بخمسة ملايين درهم دعماً لحملة «وقف الأب»، التي أطلقها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بهدف تكريم الآباء في دولة الإمارات من خلال إنشاء صندوق وقفي مستدام، يخصص ريعه لتوفير العلاج والرعاية الصحية للفقراء والمحتاجين وغير القادرين.

وتأتي حملة «وقف الأب»، التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، انطلاقاً من رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لترسيخ النهج المستدام في العمل الخيري والإنساني، والذي يستند إلى المشاركة المجتمعية الشاملة، والبرامج المبتكرة والفعالة، لحشد الجهود لمساعدة الأشخاص في المجتمعات الأقل حظاً وتمكينهم من العيش الكريم وتلبية احتياجاتهم الأساسية وفي مقدمتها الرعاية الصحية المستدامة.

وتشهد الحملة منذ انطلاقها تجاوباً مجتمعياً واسعاً من المؤسسات الحكومية وشركات القطاع الخاص ورجال الأعمال والأفراد، في تفاعل استثنائي يرسّخ مكانة الحملات الرمضانية كأكبر حراك وطني إنساني على مستوى العالم، وبما يعزّز ريادة الإمارات في مجال العمل الإنساني والخيري، ودورها الذي يمتد أثره في دول العالم كافة.

وقال الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لجمعية دار البر، عبدالله علي بن زايد الفلاسي: «حملة وقف الأب تعتبر محطة جديدة للتكاتف من أجل الخير، ضمن سلسلة الحملات الرمضانية والمبادرات الخيرية الكبرى التي عودنا صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والتي ترسخ مكانة الإمارات عاصمة عالمية للإنسانية، من خلال جهود قيادتنا الحكيمة ودعمها الدائم لكل الاحتياجات الملحة للفئات والمجتمعات الأقل حظاً حول العالم».

وأضاف: «هذه الحملة الجديدة تُشكل دفعاً جديداً وقوياً لترسيخ الحراك الإنساني الذي يشارك فيه المجتمع الإماراتي بكل أفراده ومؤسساته خلال شهر رمضان الكريم، ويسعدنا أن نكون جزءاً من هذا الحراك الذي يسهم في تعظيم وتعميم الخير للجميع».