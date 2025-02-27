بحضور رئيس وزراء باكستان.. ولي عهد أبوظبي يلتقي البعثة الدبلوماسية وموظفي سفارة الدولة في إسلام آباد

بحضور دولة محمد شهباز شريف، رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة، التقى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، أعضاء البعثة الدبلوماسية وموظفي سفارة دولة الإمارات في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، وذلك على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموه لجمهورية باكستان الإسلامية.

ونقل سموّه، في بداية اللقاء، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة ،حفظه الله، إلى موظفي سفارة دولة الإمارات في إسلام آباد، مثمّناً جهودهم المتواصلة لتعزيز العلاقات الإماراتية - الباكستانية في مختلف المجالات.

وأشاد سموّه بالدور الذي تضطلع به البعثة الدبلوماسية الإماراتية في إسلام آباد لترسيخ وتوطيد دعائم جسور التواصل بين البلدين الصديقين، للمضي قُدماً نحو آفاق أرحب من التعاون المشترك والشراكات الاستراتيجية بما يُحقق تطلُّعات الشعبين ويلبي رؤية وطموحات قيادتَي البلدين في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء، حمد عبيد الزعابي، سفير الدولة لدى جمهورية باكستان الإسلامية؛ وعددٌ من موظفي السلك الدبلوماسي والملحقية العسكرية العاملين في السفارة.

بعدها اختتم سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، زيارتة الرسمية إلى جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة، نيابة عن صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة ،حفظه الله.

وكان في وداع سموّه لدى مغادرته قاعدة نور خان الجوية في إسلام آباد، دولة محمد شهباز شريف رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة.

وأعرب سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، في ختام الزيارة، عن شكره وتقديره للجانب الباكستاني على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة اللذين حظي بهما والوفد المرافق، متمنياً سموّه لجمهورية باكستان الإسلامية وشعبها الصديق دوام التقدُّم والنماء والازدهار.

