شرطة الشارقة تخصص 10 مواقع لمدفع الإفطار في شهر رمضان المبارك

أعلنت القيادة العامة لشرطة الشارقة عن تخصيصها لـ10 مواقع مختلفة على مستوى الإمارة لإطلاق مدافع الإفطار خلال شهر رمضان المبارك، إذ وزعت المدافع بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في واجهة المجاز المائية، ومجلس ضاحية مويلح، ومجلس ضاحية السيوح، ومجلس ضاحية الرحمانية، ومجلس ضاحية الحمرية، وفي المنطقة الوسطى، فقد حدد موقعان رئيسان، هما: حصن الذيد، وجامع النعيم بشعبية طويلع في مدينة المُدام، كما حددت مواقع في المنطقة الشرقية، وهي: برج الساعة، وبحيرة الحفية بالتناوب بمدينة كلباء خلال الشهر الفضيل، بالإضافة إلى مدرج خورفكان، ومنطقة سارية العلم بمدينة دبا الحصن.

وأكدت القيادة العامة لشرطة الشارقة التزامها بإحياء فعالية مدفع الإفطار خلال شهر رمضان المبارك، باعتباره موروثاً شعبياً أصيلاً يعكس الهوية الثقافية الإماراتية، ويضفي أجواءً من الفرح والسرور على أفراد المجتمع بمختلف فئاتهم وجنسياتهم، ويأتي هذا انطلاقاً من أهمية هذا التقليد التراثي، وارتباطه بروحانية الشهر الفضيل؛ مما يعزز التفاعل المجتمعي، ويثري الأجواء الرمضانية، ويجسد الموروث الثقافي والتاريخي لدولة الإمارات العربية المتحدة.