ضبط صهريج مخالف يزود مركبة بوقود في منطقة سكنية بالفجيرة

ضبط فريق لجنة تداول المنتجات البترولية، واعضاء من هيئة الفجيرة للبيئة، صهريجاً مخالفاً أثناء قيامه بتزويد مركبة بوقود في منطقة عامة بالقرب من المناطق السكنية، وذلك لانتهاكه اشتراطات تداول المنتجات البترولية ومعايير الأمن والسلامة.

وأفادت اللجنة أنه اثناء قيامهم بجولة تفتيشية في الامارة، تم ضبط صهريج نقل مواد بترولية وهو يقوم بتزويد مركبة بمنطقة عامة بالقرب من المناطق السكنية، اذ تمت مخالفة الصهريج واتخاذ الاجراءات القانونية ضده، مشددة أنها لن تتهاون مع المتجاوزين بحق البيئة وأمن وسلامة المجتمع، وسوف تقوم بردع المخالفين عبر تطبيق أقصى العقوبات البيئية.

يأتي ذلك تزامناً مع الخطة السنوية الرقابية الشاملة التي أطلقتها هيئة الفجيرة للبيئة متمثلة في فريق الامتثال البيئي بالتعاون مع لجنة تداول المنتجات البترولية لتشمل العديد من القطاعات البيئية والبترولية المشتركة وفقاً للتوزيع الجغرافي للإمارة وذلك بهدف رصد التجاوزات البيئية وتطبيق القوانين والتشريعات البيئية المحلية والاتحادية، وضمان ممارسة الأنشطة التجارية والصناعية وفق أفضل الممارسات العالمية.

ودعت هيئة الفجيرة للبيئة أفراد المجتمع إلى الإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات بيئية عبر الاتصال بالرقم المجاني 800368، مؤكدة أن تعاون الجمهور يعد ركيزة أساسية في الحفاظ على البيئة وتعزيز الأمن والسلامة.

وأشارت الهيئة إلى أن سرعة الإبلاغ تسهم في تمكين الجهات المختصة من اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين، والحد من المخاطر البيئية التي قد تنجم عن مثل هذه التجاوزات، مؤكدة على التزامها بمتابعة جميع البلاغات الواردة والتعامل معها بجدية، في إطار جهودها لتعزيز الرقابة البيئية وضمان الالتزام بالمعايير والتشريعات المعتمدة.