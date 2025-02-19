إنشاء مركز للتميز في الأمن السيبراني بالإمارات

وقّع «مجلس التوازن» ومجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات وشركة «لوكهيد مارتن»، خطاب نوايا لإنشاء مركز للتميز في مجال الأمن السيبراني.

ووقّع خطاب النوايا رئيس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، الدكتور محمد حمد الكويتي، والأمين العام لمجلس التوازن، الدكتور ناصر حميد النعيمي، والرئيس التنفيذي لقطاع الصواريخ والتحكم الناري في لوكهيد مارتن، تيم كاهيل، بحضور الفريق أول متقاعد في الجيش الأميركي الرئيس التنفيذي لشركة لوكهيد مارتن في الشرق الأوسط، جون نيكلسون، خلال معرض ومؤتمر الدفاع الدولي «آيدكس 2025».

وأكد الدكتور ناصر حميد النعيمي، في بيان صحافي، أمس، أن إنشاء المركز يشكل خطوة رائدة تهدف إلى بناء بنية تحتية رقمية متقدمة، وبيئة سيبرانية آمنة ومستدامة، ونحن ومن خلال شراكتنا مع «لوكهيد مارتن» ومجلس الأمن السيبراني، نهدف إلى الإسهام بفعالية في نقل المعارف التقنية وتقديم الحلول المبتكرة لتعزيز الأمن السيبراني.

وبموجب الخطاب، سيكون مركز التميز في مجال الأمن السيبراني بمثابة منصة وطنية لتعزيز الأمن الوطني ومواجهة التهديدات السيبرانية، كما سيركز المركز على الأبحاث المتقدمة والتدريب التخصصي والتعاون في الصناعة، كما سيوفر خدمات مركزية متخصصة في الدولة، من خلال مراكز العمليات الأمنية «SOC» إلى جانب العمل على إنشاء مراكز سيبرانية في مختلف أنحاء دولة الإمارات.

من جانبه، أعرب الدكتور محمد حمد الكويتي عن فخره بالتعاون مع مجلس التوازن و«لوكهيد مارتن» لإنشاء مركز تميز جديد للأمن السيبراني، مؤكداً أن هذه المبادرة تُشكل علامة فارقة في جهود المجلس لتعزيز الأمن السيبراني الوطني، وتطوير القدرات الوطنية في هذا المجال الحيوي، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني التي اعتمدها مجلس الوزراء أوائل الشهر الجاري. وقال الرئيس التنفيذي لشركة لوكهيد مارتن في الشرق الأوسط، الجنرال المتقاعد جون نيكلسون: «سيُسهم مركز التميز هذا في دفع عجلة الابتكار، وتعزيز القدرات السيبرانية، وتمكين الكفاءات الإماراتية لمواجهة التحديات المعقدة في مجال الأمن الرقمي».

وسيسهم مركز التميز في تحقيق رؤية دولة الإمارات نحو اقتصاد معرفي آمن، وتمكين الكفاءات الوطنية، وتعزيز مهاراتها، ودعم المنظومة الدفاعية والأمنية بالدولة، وإرساء معايير جديدة للابتكار والتميز في مجال الأمن السيبراني.