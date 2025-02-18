رئيس الدولة يمنح سفير تشاد وسام الاستقلال من الدرجة الأولى

منح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وسام الاستقلال من الدرجة الأولى لكيدلا يونس حامدي الحاج محمدي، سفير جمهورية تشاد لدى دولة الإمارات، وذلك تقديرًا لجهوده في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين خلال فترة عمله سفيرا لدى الدولة.

وقلد الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، السفير الوسام، معربا عن تمنياته لسعادته بالتوفيق والنجاح في مهامه المستقبلية، مشيدا بدوره في تعزيز العلاقات الوطيدة بين دولة الإمارات وجمهورية تشاد في كافة المجالات.

من جانبه، عبّر كيدلا يونس حامدي الحاج محمدي عن خالص امتنانه لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله، مشيدا بإنجازات دولة الإمارات التي تعكس رؤيتها الطموحة وحرص قيادتها على تعزيز مكانتها على الساحة الدولية.

كما أعرب عن تقديره لجميع الجهات الحكومية في الدولة على الدعم والتعاون الذي وجده خلال فترة عمله، ما مكّنه من أداء مهامه بفعالية، والمساهمة في تعزيز العلاقات بين البلدين.