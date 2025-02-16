فارس المزروعي: الإمارات مركز عالمي في دعم الجهود الدولية للحفاظ على الأمن والاستقرار

أكد اللواء الركن طيار فارس خلف المزروعي رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرضي "آيدكس ونافدكس 2025" ومؤتمر الدفاع الدولي المصاحب لهما أن هذا الحدث يجسد الرؤية الاستراتيجية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله.

وقال رئيس اللجنة العليا المنظمة في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" إننا نسعى وفقاً لهذه الرؤية إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي رائد في دعم الجهود الدولية للحفاظ على الأمن والاستقرار، وقد رسّخ المعرضان على مدار العقود الماضية مكانتهما كأحد أهم الفعاليات الدفاعية المتخصصة على مستوى العالم إذ يُشكلان منصة رئيسية لاستعراض أحدث الابتكارات والحلول في مجالات الدفاع والأمن وتعزيز الشراكات الاستراتيجية بين الدول والمؤسسات.

وأوضح المزروعي أن "آيدكس ونافدكس" أصبحا حدثين محوريين في منظومة التعاون الدفاعي العالمي إذ يساهمان في تعزيز التكامل بين القطاعات الدفاعية والأمنية إقليمياً ودولياً ويعكس نجاح المعرضين مدى التزام دولة الإمارات بدعم الابتكار في قطاع الصناعات الدفاعية وباستقطاب الشركات الرائدة وتمكينها من عرض أحدث التقنيات والحلول المتقدمة التي تُسهم في تعزيز الجاهزية الدفاعية واستدامة الاستقرار.

وأضاف أنه وفي ظل التحديات الأمنية المتسارعة التي يشهدها العالم اليوم تبرز أهمية "آيدكس ونافدكس" كمنصة استراتيجية لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين الحكومات والمؤسسات الدفاعية والشركات المتخصصة وبما يسهم في تطوير منظومات أمنية أكثر تكاملاً وفعالية مشيراً إلى أن المعرضين يمثلان فرصة استثنائية لتسليط الضوء على قدرات دولة الإمارات في تنظيم الفعاليات العالمية الكبرى، وترسيخ دورها كجسر حيوي لتعزيز الحوار والتعاون بين مختلف الأطراف الفاعلة في القطاع.

وأكد رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرضي "آيدكس ونافدكس 2025" على الالتزام بمواصلة تطوير "آيدكس ونافدكس" ليواصلا ريادتهما كأبرز الفعاليات الدفاعية العالمية مع الحرص على تعزيز دورة الدولة في بناء علاقاتها الاستراتيجية مع الدول الشقيقة والصديقة وترسيخ أسس التعاون البنّاء لضمان مستقبل أكثر أمناً واستقراراً ونتطلع إلى استقبال قادة وصناع القرار والخبراء من مختلف أنحاء العالم في نسخة العام 2025 التي تشهد نقلة نوعية تعكس المكانة المتقدمة لدولة الإمارات في دعم الأمن والدفاع إقليمياً ودولياً.