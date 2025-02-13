إيلون ماسك وعمر سلطان العلماء يعلنان إطلاق مشروع "دبي لوب"

أعلن إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركات "سبيس إكس" و"تسلا" و"إكس"، وعمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد نائب رئيس القمة العالمية للحكومات، رسمياً، إطلاق مشروع "دبي لوب".

جاء ذلك خلال جلسة مع إيلون ماسك ضمن القمة العالمية للحكومات 2025، حاوره فيها عمر بن سلطان العلماء عبر تقنية الاتصال المرئي.

وأوضح عمر سلطان العلماء خلال الجلسة أن "دبي لوب" هو مشروع أنفاق سريعة سيغطي المناطق الأكثر كثافة سكانية في دبي، ما يتيح للناس التنقل بين النقاط المختلفة بسلاسة تامة.

واستعرض إيلون ماسك تجربة مدينة لاس فيغاس الأميركية مع تقنية "النقل عبر الأنفاق" التي تنفذها شركته الناشئة "بورينج" (Boring)، وقال: "نعمل حالياً على ربط المدينة بأكملها، بما في ذلك الفنادق الكبرى، ومركز المؤتمرات، والمطار. لذلك، لا تحتاج للطيران إلى هناك لرؤيتها".

وأوضح ماسك أن الفائدة الحقيقية للأنفاق في الحياة اليومية هي أنها تخفف الازدحام في المناطق المكتظة، منوهاً بأنه "إذا كنت تعيش في مدينة ذات مبان شاهقة ثلاثية الأبعاد، والطرق لا تزال ثنائية الأبعاد، فستواجه مشكلة مرورية دائمة، حيث يحاول الناس الانتقال من عالم ثلاثي الأبعاد إلى سطح ثنائي الأبعاد محدود المساحة وهذا هو السبب الرئيسي لازدحام الطرق"، ولحل هذه المشكلة، أوصى ماسك بضرورة تحويل الطرق إلى ثلاثية الأبعاد أيضاً.

وأضاف ماسك: "يمكن تحقيق ذلك عبر المركبات الطائرة، أو المروحيات، أو الأنفاق، ولكن تكمن مشكلة النقل الجوي في أنه صاخب جداً، ويولّد تيارات هوائية قوية، كما أن فكرة وجود أجسام طائرة فوق رؤوس الناس باستمرار قد تكون غير مريحة، ثم هناك أخطار الأعطال إضافة إلى حالات الطقس السيئ حيث تتوقف حركة الطيران بالكامل، أما السفر تحت الأرض، فلا يواجه أي من هذه المشكلات، فالأنفاق محصنة ضد الطقس ما يجعلها بديلاً أكثر أماناً واستدامة".

- الروبوتات البشرية والاقتصاد

وعن تأثير الذكاء الاصطناعي والروبوتات البشرية على الاقتصاد، أوضح ماسك أنه "بمجرد أن نصل إلى روبوتات بشرية متقدمة وذكاء اصطناعي عميق، سنمتلك حينها مصادر غير محدودة من المنتجات والخدمات".

وتابع: "مع قيام شركة (تسلا) بتطوير أكثر الروبوتات (الشبيهة بالبشر)، يمكن توجيهها بواسطة ذكاء اصطناعي متقدم على مستوى معالجة البيانات، يمكننا القول إنه لن يكون هناك حدود حقيقية للاقتصاد ويمكننا صنع أي شيء".

وحول دور المال في المستقبل، أجاب ماسك: "المال في الأساس هو قاعدة بيانات دقيقة جداً لنظام تخصيص الموارد، ولكن إذا لم يعد هناك ندرة في الموارد، فمن غير الواضح ما الدور الذي سيؤديه المال".

وقال: "خلال العقود القليلة الماضية، لم نشهد زيادة حقيقية في الذكاء البشري، لكن الذكاء الآلي يتقدم بسرعة فائقة، وأعتقد أن الذكاء البشري سيصبح تابعاً للذكاء الاصطناعي وفي مرحلة ما سيصبح الذكاء البشري مجرد جزء صغير جداً من إجمالي الذكاء على هذا الكوكب".

وشبَّه الوضع بأنه قد يكون أقرب إلى قصة "أليس في بلاد العجائب"، حيث تكون هناك مجموعة صغيرة من البشر الأذكياء جداً، في حين يتراجع المستوى العام للذكاء.

- موعد إطلاق Grok 3

وكشف إيلون ماسك عن موعد وقدرات نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد Grok 3 الذي تطوره شركته الناشئة "إكس إيه آي" (xAI)، والذي وصفه بأنه أقوى بكثير من النموذج السابق Grok 2.

وبيَّن أن النموذج الجديد "قادر على إعادة مراجعة البيانات مراراً وتكراراً لضمان الاتساق المنطقي، وإذا واجه النموذج بيانات خاطئة فسيقوم بمراجعتها والتخلص منها تلقائياً، كما أنه لا يسجل واقعاً زائفاً، بل يعتمد على منطق محكم في التحليل والاستنتاج".

وأضاف: "نحن في المراحل النهائية من تحسينه، ومن المحتمل أن يتم إطلاقه خلال أسبوع أو أسبوعين وسيكون متاحاً قريباً جداً، لكنني لا أريد التسرع في إطلاقه، لضمان منح المستخدم تجربة رائعة".

- برمجيات متقادمة

وتطرق ماسك أيضاً عن مشكلة التكنولوجيا في الحكومة الأمريكية، وقال: "الحكومة تعتمد على شبكة ضخمة تضم آلاف أجهزة الكمبيوتر، الكثير منها قديم جداً ويعمل ببرمجيات متقادمة، والأهم من ذلك أن هذه الأجهزة لا تتواصل مع بعضها البعض".

وأكد أن "الدعم الفني ليس مجرد رفاهية، بل هو حاجة حقيقية، ولتحسين كفاءة الحكومة لا بد من تحديث التكنولوجيا، فهناك الكثير من الأنظمة البرمجية التي تحتاج إلى تحديث وبعضها يجب حذفه بالكامل، وأشياء كثيرة ينبغي أتمتتها".