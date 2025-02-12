محمد بن راشد يشهد جلسة حوارية لمديرة صندوق النقد الدولي

شهد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بحضور سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وسموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وسموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسموّ الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، وسموّ الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، جلسة رئيسة بعنوان «حوار مع المدير العام لصندوق النقد الدولي»، ضمن أعمال اليوم الأول من «القمة العالمية للحكومات 2025»، التي انطلقت في دبي، أمس، وتستمر حتى 13 فبراير الجاري، تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل»، حيث تحدثت مدير عام صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، عن النمو المتوقع للاقتصاد العالمي، وتأثير الذكاء الاصطناعي في الوظائف، وأدار الجلسة ريتشارد كويست من قناة «سي إن إن».

الذكاء الاصطناعي

وقالت كريستالينا جورجيفا إنه على الرغم من سلسلة الصدمات المتوالية التي يشهدها العالم، فإننا نتوقع نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.3% هذا العام والعام المقبل، ووجّهت الشكر لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة على دعمها للدول التي تعاني اقتصادياً نتيجة النزاعات أو التراجع الاقتصادي عبر استثمارات تُقدّر بنحو 50 مليار دولار.

وانتقلت للحديث عن الذكاء الاصطناعي، واصفة إياه بـ«الإعصار» الذي ضرب سوق العمل، مشيرة إلى أن 60% من الوظائف ستشهد أحد ثلاثة تحولات خلال الفترة القليلة المقبلة، فإما ستتطور، أو يتم تقليصها، أو تنقرض نهائياً، مشيرة إلى أهمية أن نكون مستعدين لتقبُّل واحتضان الذكاء الاصطناعي، إذ يمكنه أن يكون قصة جميلة مُكللة بالنجاح، أو قصة حزينة تلقي بظلالها على العالم.

الواقع الاقتصادي العالمي

وتحدثت كريستالينا جورجيفا عن الواقع الاقتصادي العالمي، قائلة: «نعرف أن العديد من السياسات لها أثر في التضخم بالاقتصادات التقليدية والمعروفة، وهنا نتساءل: هل سيعود التضخم إلى الزيادة؟ ففي بعض مناطق العالم نجد أن هناك تباطؤاً في النمو الاقتصادي، وربما يدفع ذلك البنوك المركزية إلى خفض نسب الفائدة، لكنه لن يكون ذا أثر واضح في التضخم».

ولفتت إلى أن أداء الاقتصاد الأميركي بات قوياً حالياً، متوقعة استمراره بالقوة نفسها مستقبلاً، بما يدفع بالدولار إلى مستويات أعلى.

وأكدت أن الولايات المتحدة فاقت بقية دول مجموعة الـ20 في النمو الاقتصادي، حيث بات رأس المال يتحرك بقوة نحو أميركا عمّا كان عليه قبل جائحة «كوفيد-19» بأكثر من 30% من رأس المال العالمي.

وتابعت كريستالينا جورجيفا: «ما نراه الآن هو صورة لاقتصاد عالمي مرن جداً»، مؤكدة أن أداء دول الخليج جيد، لكن لدينا مناطق أخرى من العالم، لاسيما أوروبا وبعض الأسواق الناشئة الضعيفة، بات أداؤها أقل، وأضافت إن الذكاء الاصطناعي يُغيّر أسلوب حياتنا، إذ يرى البعض أنه يُحسّن من إنتاجنا، لكن في بعض الدول الأخرى ذات الاقتصادات الضعيفة قد يكون عديم التأثير.

وحددت مدير عام صندوق النقد الدولي ثلاثة عوامل تؤثر في نمو الاقتصاد العالمي، وهي ضوابط حوكمة القطاع الخاص، واحتضان التحول التكنولوجي ورقمنة الاقتصادات، والتنوع والتنويع، حيث لم يعد بإمكاننا الاعتماد على قطاع واحد لدفع مستقبلنا.

وأشارت إلى أن صندوق النقد الدولي يدعم 50 دولة ضعيفة نصفها دول إفريقية، إذ وضع الصندوق ثلاثة مليارات دولار تمويلاً للدول الأكثر احتياجاً إلى الدعم.

كريستالينا جورجيفا:

. الأداء الاقتصادي لدول الخليج جيد، وما نراه اليوم هو اقتصاد عالمي مرن.

. نشكر دولة الإمارات على دعمها للدول التي تعاني اقتصادياً.

. ضوابط حوكمة القطاع الخاص، ورقمنة الاقتصادات، والتنويع، عوامل تؤثر في نمو الاقتصاد العالمي.

. 60 % من الوظائف ستشهد أحد 3 تحولات خلال الفترة المقبلة، إما ستتطور أو تتقلص أو تنقرض.