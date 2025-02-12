«أوبك»: 640 مليار دولار متطلبات الاستثمار بقطاع النفط سنوياً

قال الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، هيثم الغيص، إن احتياجات الاستثمار في قطاع النفط ستظل كبيرة لتلبية النمو المتوقع في الطلب على النفط بشكل موثوق، حيث تقدر متطلبات الاستثمار التراكمية الإجمالية في الفترة بين عامَي 2024 و2050 بنحو 17.4 تريليون دولار، بمعدل 640 مليار دولار سنوياً.

وأضاف في حوار مع وكالة أنباء الإمارات (وام)، بالتزامن مع انطلاق فعاليات القمة العالمية للحكومات 2025، أن قطاعَي «الاستكشاف» و«الإنتاج» سيستهلكان الجزء الأكبر من الاستثمار في قطاع النفط، إذ تقدر احتياجات الاستثمار الإجمالية في هذا القطاع بنحو 14.2 تريليون دولار، ونحو 525 مليار دولار سنوياً، كما أن من المتوقع أن تبلغ احتياجات الاستثمار في الصناعة التحويلية والتكرير وقطاع النقل والتخزين نحو 1.9 تريليون دولار، و1.3 تريليون دولار على التوالي خلال الفترة نفسها.

وأوضح أن أولويات «أوبك» دعم وضمان استقرار سوق النفط العالمية، من أجل تأمين إمدادات فعالة واقتصادية ومنتظمة من البترول للمستهلكين، ودخل ثابت للمنتجين، وعائد عادل على رأس المال للمستثمرين في صناعة البترول، مشيراً إلى أن «أوبك» تسعى إلى ضمان مستقبل الطاقة بكل أنواعها وشتى مصادرها، وتوفرها عالمياً لمعالجة فقر الطاقة وتعزيز الرخاء لنمو اقتصادي شامل تحت نهج جميع الطاقات وجميع التقنيات للجميع.

وأضاف أن هذه الأهداف تعد مطلباً أساسياً لتطوير اقتصادات العديد من الدول، خصوصاً البلدان النامية التي تعد المحرك الرئيس للطلب على النفط، ولتحقيق هذه الأهداف، فلابد من تحفيز الاستثمار في جميع أنواع الطاقة، بما في ذلك الصناعة النفطية.

وتابع: «بناءً على توقعات (أوبك) في تقريرها السنوي (آفاق النفط العالمية 2024)، سيصل الطلب العالمي على النفط إلى مستوى يتخطى 120 مليون برميل في اليوم خلال عام 2050 بزيادة مقدارها 18 مليون برميل يومياً مقارنة بعام 2023».