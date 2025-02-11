"تاكسي دبي" تُقدم حلول تنقل متكاملة خلال القمة العالمية للحكومات

أعلنت شركة تاكسي دبي،عن مشاركتها في فعاليات القمة العالمية للحكومات 2025، بصفتها "الشريك الداعم" لهذا الحدث الذي يُعقد في دبي من 11 إلى 13 فبراير الجاري، تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل".

ويستقطب الحدث السنوي أكثر من 6000 مشارك، من قادة الفكر والخبراء العالميين وصنّاع القرار، لمناقشة القضايا المحورية في مختلف القطاعات الحيوية.

وتعدُّ مشاركة شركة تاكسي دبي كشريك داعم في القمة هي الأولى منذ إدراجها كشركة مُساهمة عامة.

ويأتي دعم الشركة لهذا الحدث العالمي المهم في سياق التزامها بتقديم تجارب تنقل متميزة تجمع بين الراحة والرفاهية، وانطلاقًا من دورها الرائد في تقديم حلول تنقل مُبتكرة للفعاليات العالمية الكبرى.

ولضمان تقديم خدمة متميزة للمشاركين في فعاليات القمة العالمية للحكومات هذا العام، ستوفر الشركة أسطولًا متميزًا يضم مركبات ليموزين فاخرة وحافلات مجهزة بأحدث التقنيات، مما يضمن تنقلًا سلسًا وفعالًا من وإلى موقع الحدث، استمرارًا لجهودها في دعم القمة على مدار الدورات السابقة.

ويشارك منصور رحمه الفلاسي، الرئيس التنفيذي لشركة تاكسي دبي، في حلقة نقاشية حول مستقبل التنقل، تعقد ضمن فعاليات القمة، حيث يجتمع قادة الفكر ورواد الابتكار وخبراء السياسات لاستكشاف آفاق التقنيات الذكية ودورها في إعادة تعريف قطاع النقل العالمي ورسم ملامح مستقبله.

وستسلط الجلسة الضوء على أبرز التوجهات في قطاع التنقل، بما في ذلك استخدام المركبات ذاتية القيادة، والتحول نحو النقل الكهربائي، ودمج تقنيات الذكاء الاصطناعي والبرمجيات في أنظمة المركبات.

كما ستناقش الجلسة أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص لضمان التوازن بين الابتكار والتنظيم والاستدامة.

ومن خلال إشراك أبرز الجهات الفاعلة في هذا المجال، تهدف الجلسة إلى وضع أسس حلول مبتكرة تدفع منظومة التنقل العالمية نحو مزيد من التقدم.