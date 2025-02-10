"نعمة" و"مذاق دبي" يتعاونان للتوعية بأهمية تقليل هدر الغذاء

تتعاون المبادرة الوطنية للحد من هدر الغذاء "نعمة" مع منظمي مهرجان "مذاق دبي 2025"الذي يقام على مسرح مدينة دبي للإعلام في الفترة من 14 إلى 16 فبراير الجاري لتعزيز الوعي بأهمية تقليل هدر الغذاء خلال فعاليات الحدث.

تهدف "نعمة" من خلال شراكتها مع "مذاق دبي 2025" إلى تطبيق هذه الحلول المستدامة في إطار الفعاليات الكبرى ما يجعلها نموذجاً يُحتذى.

وفي هذا الصدد ستتعاون "نعمة" مع الطهاة والمطاعم والبائعين لإدارة الهدر الغذائي خلال الفعالية معتمدة على تثقيف الزوار حول الطرق العملية للحد من الهدر في حياتهم اليومية.

وأكدت خلود حسن النويس، الرئيس التنفيذي للاستدامة في مؤسسة الإمارات أمين عام لجنة "نعمة" السعي لتوسيع التعاون والتواصل مع المجتمع لتعزيز الاستهلاك المسؤول للغذاء.

في حين أشادت مادي سبايسر، مديرة التسويق في شركة مينا لايف أيفنتس، بالشراكة مع "نعمة"، مشددة على دعم المهرجان للجهود العالمية الرامية للحد من هدر الغذاء وتوفير منصة للتوعية بالمبادرات الإيجابية لتحقيق تغيير واسع النطاق.

يذكر أن "نعمة" نجحت في تحويل 310 كيلوجرامات من الغذاء في مهرجان "تيست أوف أبوظبي 2024" بعيداً عن مكبات النفايات ومنع انبعاث 775 كيلوجراما من الغازات الدفيئة وتحويل 62 كيلوجراما من بقايا الغذاء إلى سماد عضوي.