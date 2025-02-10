محمد بن راشد: البيروقراطية الحكومية تخلق أنظمة لمحاربة الإبداعات الفردية

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن أفضل وأسوأ ثلاث جهات بالدولة في تصفير البيروقراطية الحكومية.

ونوّه سموه، في تدوينة عبر حسابه على منصة «إكس» أمس، بتفوق وزارات العدل والخارجية والطاقة والبنية التحتية في مكافحة البيروقراطية، من خلال توفير خدمات أفضل بكفاءة أعلى لتسهيل حياة البشر.

وأضاف سموه: «وكانت أسوأ ثلاث جهات في تقليل البيروقراطية هي بريد الإمارات، وهيئة المعاشات، ووزارة الرياضة».

وتابع سموه: «البيروقراطية الحكومية.. هي فن تحويل الأشياء البسيطة إلى معقدة.. وفن خلق أنظمة إدارية لمحاربة الإبداعات الفردية».

وقال سموه: «في البيروقراطية الحكومية الإجراءات أهم من النتائج.. والأوراق أهم من إنجاز الخدمة.. والأنظمة والقواعد وضعت للحد من التفكير خارج الصندوق».

وأضاف سموه: «أطلقنا في نهاية 2023 حراكاً لتصفير البيروقراطية وتقليلها في الجهات.. وأطلقنا تقييماً لمدى استجابة الجهات بما يضمن خدمات أفضل وكفاءة أعلى وتسهيلاً لحياة البشر».

واختتم سموه: «نشكر المتفوقين.. ونقول لمن لا يبذل جهوداً كافية.. ما تخلقه البيروقراطية الحكومية من أنظمة سيئة خلال سنوات يمكن تغييره بقرارات جريئة وسريعة في أيام، وكذلك الأشخاص والمسؤولين».

محمد بن راشد:

. في البيروقراطية الحكومية الإجراءات أهم من النتائج، والأوراق أهم من إنجاز الخدمة.

. ما تخلقه البيروقراطية الحكومية من أنظمة سيئة خلال سنوات، يمكن تغييره بقرارات جريئة وسريعة في أيام.