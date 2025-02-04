ذياب بن محمد: تطوير مبادرات تواكب استراتيجية الدولة في العمل الخيري والتنموي

عقد مجلس أمناء مؤسسة إرث زايد الإنساني اجتماعه الأول، برئاسة سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء رئيس مجلس الشؤون الإنسانية الدولية رئيس مجلس أمناء مؤسسة إرث زايد الإنساني.

وناقش المجلس خريطة العمل المستقبلية للمشروعات والبرامج الإماراتية في المجالات الإنسانية والخيرية والتنموية، لضمان توحيد الجهود بين جميع الجهات، بما يضمن تكامل المبادرات وتحقيق نتائج ملموسة في القضايا الأكثر تأثيراً في حياة الناس محلياً وإقليمياً وعالمياً.

وأكد سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان أهمية مضاعفة الجهود لتنمية البرامج الخيرية الحالية والمستقبلية، التي تُرسّخ الإرث الإنساني لرمز العطاء المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مشيراً إلى أن المؤسسة ستعمل على ترجمة قيمه السامية إلى واقع ملموس من خلال مبادرات تستهدف إحداث تغييرات إيجابية في حياة المجتمعات حول العالم.

وقال سموّه إن المؤسسة تسعى إلى تقديم مبادرات وبرامج مستدامة تترجم الرؤية الإنسانية لصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومساعي سموّه الرامية إلى تحسين جودة حياة البشر حول العالم، وصون كرامتهم الإنسانية، وتخفيف المعاناة عن المجتمعات الأكثر احتياجاً عبر مبادرات تلامس احتياجاتهم، وتحقق أهداف التنمية المستدامة، وتسهم في تحقيق الاستقرار ورسم مستقبل مشرق للشعوب الشقيقة والصديقة.

وأشار سموّه إلى أن المؤسسة، بمتابعة من سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، تسعى إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الطموحة، التي ترتكز على توسيع الأثر الإنساني للمؤسسة، وتكريس قيم زايد الخير، بما ينعكس بشكل إيجابي على المجتمعات المستفيدة، ويسهم في تعزيز الاستدامة في العمل الإنساني.

وشدد سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان على أهمية العمل على تطوير برامج ومبادرات مستدامة، تواكب الاستراتيجية الشاملة لدولة الإمارات في مجال العمل الإنساني والخيري والتنموي، بهدف تحقيق التأثير الإيجابي، وتعزيز الإنتاجية والكفاءة والاستدامة المالية في جميع الجهات التابعة لمؤسسة إرث زايد الإنساني.

وأوضح سموّه أن تنفيذ حزمة من البرامج الصحية والتعليمية والبيئية والزراعية والاقتصادية في مختلف قارات العالم، سيتم عبر الجهات التابعة للمؤسسة، وبشراكة استراتيجية مع المؤسسات ذات العلاقة.