تعاون بين "طرق دبي" و "إي آند الإمارات" للارتقاء بالبنية التحتية للتنقل

استعرضت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مع وفد من شركة "إي آند الإمارات"، سبل تعزيز استخدام التقنيات المستقبلية في مجالات التنقل والاتصالات، والتعاون في المشاريع المشتركة بين الجانبين، بهدف الارتقاء بالبنية التحتية للتنقل وتطوير حلول مبتكرة تواكب متطلبات العصر الرقمي.

وتناول الاجتماع بحث توظيف التقنيات المتقدمة، مثل تقنية الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، في تحسين خدمات التنقل الذكية وتقديم حلول مبتكرة تضمن راحة وسلامة مستخدمي وسائل النقل العامة في دبي، وتعزز جودة الحياة.

كما تم استعراض فرص استخدام شبكات الاتصال الحديثة لتوفير بيانات آنية ودقيقة عن حركة المرور والخدمات اللوجستية، مما يسهم في تحسين انسيابية حركة المرور والحد من الازدحام.

وسلّطت هيئة الطرق والمواصلات الضوء على مبادراتها الرقمية المبتكرة التي تغطي سبع مجالات رئيسية، تشمل التوأمة الرقمية والميتافيرس، والروبوتات، والنظم البيئية، والحلول المؤسسية، والذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، وإنترنت الأشياء.

وتأتي هذه المبادرات ضمن المرحلة الأولى من استراتيجيتها الرقمية 2023 -2030 التي أعلنتها مؤخرًا، والتي تتضمن 82 مشروعاً ومبادرة وتنفيذ بنية تحتية رقمية تتسم بالمرونة والقابلية للتطوير بنسبة 100%، وتمكين التنقل بواسطة التكنولوجيا المالية بنسبة 100%، ورفع نسبة التبني الرقمي لخدمات الهيئة إلى 95%، وتمكين موظفي الهيئة رقمياً بنسبة 100%، وبناء 50 حالة استخدام في الذكاء الاصطناع.

وأكد محمد المظرب، المدير التنفيذي لقطاع الدعم التقني المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات، التزام الهيئة بقيادة الابتكار الرقمي، وتمهيد الطريق نحو مستقبل واعد للنقل في دبي.

وقال إن تسخير قوة تقنية الجيل الخامس لإدارة حركة المرور في الوقت الفعلي، وتنفيذ حلول تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتوفير تجارب سلسة للمسافرين، واستخدام إنترنت الأشياء لبنية تحتية أكثر ذكاءً وأمانًا، تهدف إلى دفع حدود الممكن وتحقيق الريادة في مجال النقل الذكي، من خلال الاستفادة من التقنيات المتطورة كما نسعى إلى إنشاء نظام بيئي متكامل للتنقل، يتميز بالذكاء والكفاءة والاستدامة، ليخدم مجتمعنا ويربط مختلف قطاعاته بفعالية.

وقال عبد الله الأحمد، الرئيس التنفيذي بالإنابة للمبيعات الحكومية وكبار العملاء في "إي آند الإمارات" إن التقنيات الرقمية الحديثة التي نطورها وحلولنا المبتكرة تلعب دوراً محورياً في تمكين التحول الرقمي ودعم مستقبل التنقل الذكي ونحن نعمل على توفير بنية تحتية رقمية مرنة ومتقدمة تعزز من كفاءة وجودة خدمات النقل، وذلك من خلال الاستفادة من إمكانات شبكات الجيل الخامس الخاصة بنا وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء.