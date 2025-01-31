جنود مجهولون أسهموا في إنجاح تسوية أوضاع المخالفين

كرّمت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، العمال الذين قاموا بدور حيوي في إنجاح مهلة تسوية أوضاع مخالفي الإقامة، تقديراً لجهودهم الكبيرة التي بذلوها خلال فترة المهلة.

وقال نائب مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، اللواء عبيد مهير بن سرور، إن العمال المُكرمين لعبوا دوراً في تحقيق الأهداف المنشودة للمهلة، مؤكداً أنهم يمثّلون ركيزة أساسية في إنجاح مثل هذه الحملات الإنسانية التي تهدف إلى تحسين حياة الأفراد والمجتمع بشكل عام.

وأضاف: «لم تكن مهلة تسوية أوضاع مخالفي الإقامة فرصة لتصحيح أوضاع الأشخاص المخالفين فقط، بل أيضاً مبادرة إنسانية أسهمت في تعزيز التعاون المجتمعي والإنساني»، لافتاً إلى أن «العمال كانوا عنصراً أساسياً وجندياً مجهولاً في تحقيق هذا النجاح الكبير».

وتابع أنه بفضل جهود هؤلاء العمال، تمكنت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي من تقديم خدمات متميّزة وسلسة لآلاف الأفراد الذين استغلوا المهلة لتصحيح أوضاعهم، مشيراً إلى أن الإدارة تلتزم بتقديم الدعم الكامل للعمال، وتوفير بيئة عمل آمنة وداعمة لضمان استمرار تقديم الخدمات بجودة عالية، وتحقيق رؤية دبي في أن تكون مدينة آمنة للجميع.

وفي ختام الحفل، تم توزيع شهادات تقدير على العمال المُكرمين تقديراً لدورهم الكبير في نجاح المهلة، وأكدت الإدارة أن هذه المبادرة تأتي في سياق التزامها بتحقيق أهدافها الاستراتيجية، المتمثلة في تعزيز الاستقرار المجتمعي، وتوفير بيئة آمنة لجميع المقيمين والزوار، وتسهيل الإجراءات لتحقيق تجربة متكاملة للمستخدمين، من خلال مبادرات متنوعة تركز على التنمية المستدامة والابتكار.

وبلغ عدد المستفيدين من مهلة تسوية أوضاع المخالفين في دبي 236 ألفاً، وقد حصلوا على إعفاء كلي من الغرامات، وتمت تسوية أوضاعهم قانونياً، سواء بتعديل إقاماتهم والحصول على فرص عمل جديدة، أو استصدار تصاريح مغادرة لفئة منهم.

فيما بلغ عدد تصاريح المغادرة، التي أصدرتها الإدارة بعد تصحيح أوضاع أصحابها، 55 ألفاً و200 تصريح، وغادر فعلياً 41 ألفاً، فيما يستعد بقية أصحاب التصاريح للمغادرة.

ووفرت مهلة تسوية أوضاع المخالفين مزايا متعددة للمخالفين تحفيزاً لهم على تسوية أوضاعهم القانونية، تتضمن الإعفاء من الغرامات الإدارية الخاصة بالإقامة والتأشيرات والمترتبة على البقاء في الدولة بصورة غير مشروعة، وغرامات بطاقة المنشأة، وغرامات بطاقة الهوية، وغرامات وزارة الموارد البشرية والتوطين، كما تتضمن المزايا كذلك الإعفاء من رسم إلغاء الإقامة والتأشيرة، ورسم رفع بلاغ انقطاع عن العمل، ورسوم المغادرة، ورسوم تفاصيل الإقامة والتأشيرة، كما تمنح المهلة فرصة السماح للمخالف بمغادرة الدولة بعد تسوية وضعه من دون إجراء ختم الحرمان من دخول الدولة.