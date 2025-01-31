محمد بن راشد: مطارات دبي تعيد تشكيل مشهد الطيران الدولي بمعايير إماراتية

وصف صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تحقيق مطار دبي الدولي أعلى حركة مرور سنوية على الإطلاق في تاريخه، باستقبال 92.3 مليون مسافر خلال عام 2024، بأنه إنجاز نابع من روح الإبداع، والسعي دائماً نحو التميّز الذي يرسم ملامح مستقبل دبي، فضلاً عن أنه تأكيد لتميّز دبي في جعل السفر عبر مطارها تجربةً استثنائيةً تُلهِم العالم.

وقال سموّه: «إن مطار دبي الدولي قصة نجاح تُجسّد نهج التميّز الذي نتبعه في رسم ملامح المستقبل»، مشيداً سموّه بالجهود النوعية التي أثمرت هذه النتائج بقيادة سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة.

وأكد سموّه أن دبي لا تنافس اليوم على أرقام أو تصنيفات، بل على تقديم الأفضل دائماً للإنسان، مشيراً سموّه إلى استثمارات مطارات دبي خلال السنوات الـ10 القادمة، التي ستعيد تشكيل مشهد الطيران الدولي بمعايير إماراتية، وقال سموّه: «دبي مطار العالم.. وعالم جديد في قطاع الطيران».

رقم قياسي

وتفصيلاً، أرسى مطار دبي الدولي معياراً جديداً في قطاع الطيران العالمي، عقب استقباله 92.3 مليون مسافر في عام 2024، وهي أعلى حركة مرور سنوية على الإطلاق في تاريخ المطار.

وأفادت مطارات دبي بأن هذا الإنجاز يتجاوز الرقم القياسي السابق، البالغ 89.1 مليون مسافر، الذي تم تحقيقه في عام 2018، ويتزامن مع إنجاز تاريخي آخر يتمثّل في تصدّر المطار لقائمة مجلس المطارات الدولي لأكثر المطارات الدولية إشغالاً عالمياً طوال 10 سنوات.

قصة نجاح

وقال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إن «دولة الإمارات قطعت على نفسها عهداً منذ عقود أن تجعل المستحيل هدفاً لها، وغاية تمضي لتحقيقها بروح التحدي والإصرار على الفوز والتميّز، وهو ما بات نهجاً ثابتاً أثمر إنجازات استقطبت تقدير العالم واحترامه، بل سعيه أيضاً لاستلهام تجربة الإمارات التنموية الشاملة والمستدامة».

وتعليقاً على الإنجاز العالمي الجديد لمطار دبي الدولي، قال سموّه: «مطار دبي الدولي قصة نجاح تُجسّد نهج التميّز الذي نتبعه في رسم ملامح المستقبل، فاستقباله 92.3 مليون مسافر العام الماضي، واحتفاظه بمكانته في صدارة أكثر المطارات الدولية إشغالاً في العالم طوال 10 سنوات، إنجاز نابع من روح الإبداع، والسعي دائماً نحو التميّز الذي يرسم ملامح مستقبل دبي».

وتابع سموّه: «استثمارنا في تعزيز قدرات المطار عامل يؤكد دوره في تحقيق أهداف طموحة تضمنتها أجندة دبي الاقتصادية، بأن تكون من أهم خمسة مراكز لوجستية حول العالم، وأن تضاعف تجارتها الخارجية مع إضافة 400 مدينة إلى خارطة تجارتها الخارجية».

جهود نوعية

وأشاد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بالجهود النوعية التي أثمرت هذه النتائج المُشرّفة بقيادة سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة، قائلاً: «تسجيل مطار دبي لأعلى مستوى لحركة المسافرين عالمياً العام الماضي، إنجاز يُعبّر عن التزامنا بترسيخ أسس بنية تحتية عالمية المستوى، ويعكس جهوداً مخلصة لفرق عمل يقودها بكل كفاءة واقتدار الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، تأكيداً لتميّز دبي في جعل السفر عبر مطارها تجربةً استثنائيةً تُلهِم العالم».

وأضاف صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «نحن لا ننافس اليوم على أرقام أو تصنيفات، بل ننافس على تقديم الأفضل دائماً للإنسان.. وعلى تعزيز مكانة دبي كجسر يربط العالم ويدعم فرصه المستقبلية.. ومركز محوري للابتكار والتواصل.. رسالتنا أن حدود طموحنا هي السماء.. وأن القادم دائماً يحمل في طياته إنجازاً جديداً يرقى إلى مستوى تطلعات دبي».

دبي مطار العالم

وقال سموّه، في تدوينة على حسابه بمنصة «إكس»: «مطار دبي الدولي خلال الـ10 سنوات السابقة: أكثر من 700 مليون مسافر.. أكثر مطار دولي إشغالاً بحسب مجلس المطارات الدولي.. 3.3 ملايين حركة جوية»، وأضاف سموّه: «مطار دبي الدولي في 2024: أكثر مطار دولي إشغالاً دولياً بعدد 92 مليون مسافر.. 440 ألف حركة جوية.. 106 شركات طيران، ورحلات لـ272 مدينة في 107 دول حول العالم»

وتابع سموّه: «مطارات دبي خلال الـ10 سنوات القادمة: 128 مليار درهم لإعادة تشكيل مشهد الطيران الدولي بمعايير إماراتية.. دبي مطار العالم.. وعالم جديد في قطاع الطيران».

وجهة عالمية

وقد جاء الأداء القياسي لمطار دبي الدولي مدفوعاً بالنمو المستمر على مدار العام، حيث انتهى الربع الأخير من العام بطريقة استثنائية سلّطت الضوء على جاذبية دبي بصفتها وجهةً عالميةً للسياحة والأعمال والاستثمار.

وكان ديسمبر هو الشهر الأكثر إشغالاً في عام ، حيث شكّل مطار دبي الدولي بوابة ووجهة رئيسة لما مجموعه 8.2 ملايين مسافر، ما يؤكد مكانته مطاراً مفضّلاً لملايين المسافرين من مختلف أنحاء العالم.

مؤشرات رئيسة

وبحسب مؤسسة مطارات دبي، يُسيّر مطار دبي الدولي رحلات إلى 272 وجهة في 107 دول، تخدمها 106 شركات طيران دولية، فيما يواصل إرساء معايير جديدة بصفته واحداً من أبرز المطارات على مستوى الوجهات في العالم.

ونجح مطار دبي الدولي في مناولة 2.2 مليون طن من البضائع خلال عام 2024، بزيادة نسبتها 22% على العام الماضي، الذي سجل مناولة 1.8 مليون طن من البضائع.

بدوره، ارتفع إجمالي حركة الرحلات الجوية بنسبة 5.7% في عام 2024، ليصل إلى 440 ألفاً و300 رحلة، مع عامل حمولة يبلغ 78.1، وبنمو هامشي بنسبة 0.3% للعام.

700 مليون مسافر

ومنذ عام 2014، تصدّر مطار دبي الدولي تصنيفات المجلس الدولي للمطارات باعتباره أكثر المطارات الدولية إشغالاً في العالم، وعلى مدار العقد الماضي استقبل المطار ما يزيد على 700 مليون مسافر على متن أكثر من 3.3 ملايين رحلة، مدفوعاً بالابتكار التشغيلي، والالتزام بالجودة وجهود التعاون لمجتمع «oneDXB»، الذي يتم تقديم التقدير له من خلال «جوائز رئيس مطارات دبي السنوية».

وقال الرئيس التنفيذي لـ«مطارات دبي»، بول غريفيث، معلقاً على ذلك: «يتخطى هذا الإنجاز مسألة الإحصاءات إلى اعتماده في جوهره على موظفينا، والتزام فريقنا والتعاون المثمر مع شركائنا، إضافة إلى الثقة المتزايدة لملايين المسافرين في مطار دبي الدولي عاماً تلو الآخر، ونعمل معاً على رسم ملامح مستقبل السفر الجوي».

وأكدت مطارات دبي أنه إذ يحتفي مطار الدولي بأرقامه القياسية لعام 2024، فإنه يركز على المستقبل في الوقت نفسه، فمع قدوم موسم الشتاء الغني بالفعاليات في دبي، والفعاليات العالمية الكبرى، واستثمارات البنية التحتية المستمرة، يستعد المطار لاستكمال نجاحه في عام 2025 وما بعده، في وقت يضمن الالتزام الراسخ للمطار بتقديم تجارب استثنائية للضيوف، تعزيز مكانته بصفته الوجهة الأكثر ارتباطاً وتفضيلاً في العالم.

مناولة 81.2 مليون حقيبة خلال 2024

حقق مطار دبي الدولي إنجازاً مذهلاً في عام 2024 من خلال مناولة 81.2 مليون حقيبة، مع الحفاظ على معدل نجاح رائد في القطاع بنسبة 99.45%، وبلغت نسبة عدم وصول الحقائب في المطار 5.5 حقائب لكل 1000 مسافر، ليتفوق المطار على النسبة الدولية البالغة 6.9 حقائب لكل 1000 مسافر، وفقاً للبيانات الصادرة عن شركة «سيتا» العالمية المتخصصة في تزويد حلول التكنولوجيا لقطاع النقل الجوي، وعلى الرغم من الارتفاع الهائل في أعداد المسافرين فقد وصلت مدة انتظار 98.2% من الضيوف إلى أقل من 10 دقائق في مراقبة الجوازات عند المغادرة، بينما بقي متوسط وقت الانتظار عند الفحص الأمني أقل من خمس دقائق لنسبة 99.2% من المسافرين، وأكدت مؤسسة مطارات دبي أنها تعمل على تحقيق التوازن بين الشركاء والجهات المعنية، بهدف تعزيز نمو قطاع الطيران في دبي وحماية المرونة التشغيلية، لتوفير مطارات آمنة وتقديم تجربة سفر استثنائية للضيوف المسافرين.

أحمد بن سعيد: إنجاز تاريخي يعكس التزامنا المستمر برفع سقف المعايير

قال سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، في تدوينة لسموّه على موقع «إكس»، معلقاً على تسجيل مطار دبي الدولي أعلى مستوى لحركة المسافرين عالمياً في عام 2024: «مطار دبي الدولي، من الريادة طوال العقد الماضي، إلى القمة في 2024.. إنجاز تاريخي يعكس التزامنا المستمر برفع سقف المعايير، ويؤكد مكانة دبي كمحور عالمي رائد في قطاع الطيران والسفر».

وأضاف سموّه: «شكراً لجهود موظفينا وشركائنا الذين أسهموا بهذا الأداء الاستثنائي، لدينا ثقة كبيرة بأن المستقبل يحمل المزيد من النمو والتطور، فيما نواصل الارتقاء بمعايير السفر الجوي وتعزيز تجربة المسافرين».

غريفيث: 100 مليون مسافر سنوياً بحلول 2027

قال الرئيس التنفيذي لـ«مطارات دبي»، بول غريفيث: «يُعدّ تجاوز حاجز الـ92 مليون مسافر إنجازاً استثنائياً لمطار دبي الدولي وإمارة دبي عموماً، ويعكس الجهود الدؤوبة والتعاون والشغف لمجتمع oneDXB وموظفينا وشركائنا، الذين يعملون جنباً إلى جنب لتقديم تجارب سلسة وعالمية المستوى تترك انطباعاً إيجابياً دائماً عند المسافر».

وأضاف: «تخطّت نتائج هذا العام توقعاتنا بنحو 200 ألف مسافر، ما يؤكد الجاذبية العالمية الكبيرة لمطار دبي الدولي، وعلى صعيد تطلعاتنا إلى المستقبل، كلنا ثقة بالوصول إلى عتبة 100 مليون مسافر سنوياً بحلول عام 2027».

وأكد أن خطط المؤسسة التوسعية، البالغة قيمتها 35 مليار دولار، ستضمن لمطار «دبي ورلد سنترال - آل مكتوم الدولي» (DWC) استيعاب هذا النمو، وإحداث نقلة نوعية على مستوى السياحة والسفر، ما يجعل دبي وجهة أكثر جاذبية للمسافرين.

وتابع غريفيث: «سيتيح لنا هذا المشروع الضخم فرصة لدمج أحدث الأفكار في تصميم مطارات القرن الـ21، التي تم استخلاصها من خبرتنا الطويلة في خدمة أكثر من 700 مليون ضيف، خلال العقد الماضي، وبالتالي تحويل المطار إلى بوابة مشرقة ترحب بالعالم، وتعزز مكانة دبي وجهةً سياحيةً رائدةً».

محمد بن راشد:

. مطار دبي الدولي قصة نجاح تُجسّد نهج التميّز الذي نتبعه في رسم ملامح المستقبل.

. تسجيل مطار دبي لأعلى مستوى لحركة المسافرين عالمياً، يعكس جهوداً مخلصة لفرق عمل يقودها بكل كفاءة واقتدار الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم.

. لا ننافس اليوم على أرقام أو تصنيفات، بل على تقديم الأفضل دائماً للإنسان.. وعلى تعزيز مكانة دبي كجسر يربط العالم.

. 272 وجهة دولية في 107 دول، تخدمها 106 شركات طيران دولية عبر «دبي الدولي».

. 2.2 مليون طن من البضائع ناولها «دبي الدولي» خلال 2024، بزيادة 20.5% على 2023.

. 440 ألفاً و300 رحلة جوية خلال 2024، بارتفاع نسبته 5.7%.